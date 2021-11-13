منع طلاب جامعة الإسكندرية غير متلقي لقاح كورونا من امتحانات «ميد تيرم»

أعلنت كليات جامعة الإسكندرية، عدم السماح بدخول أي طالب إلى امتحانات الـ«ميد تيرم»، والمقرر انطلاقها في 20 نوفمبر الجاري بدون تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 25 أكتوبر 2021، والخاص بعدم السماح للطلاب بدخول الحرم الجامعي بعد 15 نوفمبر الجاري.

تحليل «pcr» حديث بديل التطعيم

وقال مصدر بجامعة الإسكندرية لـ«الوطن»، إنه تقرر عدم السماح للطلاب بحضور امتحانات الميد تيرم للعام الجامعي الجاري إلا بعد إحضار شهادة التطعيم الخاصة بهم، أو إحضار تحليل «pcr» بتاريخ حديث يثبت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

توفير مقر لتلقي لقاح كورونا في جامعة الإسكندرية

وأوضح المصدر، توفير مقر آخر للحصول على لقاح كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك لجميع منتسبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس وموظفين، داخل مقر كلية الحقوق جامعة الإسكندرية بمجمع العلوم الإنسانية والنظرية بشارع «سوتر» وسط المدينة، للحصول على الجرعة الأولى تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي ورئيس الجامعة بمنع دخول الطلاب أو المنتسبين للحرم الجامعي إلا بعد الحصول على لقاح كورونا المستجد بداية من 15 نوفمبر الجاري.

وتضمنت تعليمات دخول الطلاب إلى امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول، ما يلي:

- متابعة إجراءات السلامة بدايةً من دخول الطلاب من بوابات مجمع العلوم الإنسانية والاجتماعية.

- يتم قياس درجة حرارة الطلاب والتأكيد على ارتداء الكمامة ثم متابعتهم حتى الوصل إلى لجان الامتحانات.

- التشديد على التباعد بين الطلاب أثناء تأديه امتحاناتهم، والتأكد من ارتداء جميع رؤساء الكنترولات وأعضاء الكنترول والملاحظين والعاملين بالكلية الكمامات واتباع الإجراءات الاحترازية.

- التأكد بأن جميع اللجان يتم تطهيرها قبل كل لجنة أربعة مرات فى اليوم، والانتظام في عملية سير الامتحانات بداية من طبع الاسئلة حتى وصولها إلى الطلاب لأداء الامتحانات.

- حصول الطلاب على اللقاح، حيث لن يسمح بدخولهم دون ذلك بدءا من منتصف نوفمبر الجاري.