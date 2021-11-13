وزيرة البيئة: قمة المناخ شهدت اتفاق أمريكا والصين لخفض الانبعاثات الكربونية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن قمة المناخ التي عقدت في جلاسكو باسكتلندا، شهدت الاتفاق بين أمريكا والصين لتخفيض الانبعاثات الكربونية، مشيرة أيضا إلى إجراء مفاوضات في القمة، من أجل الحصول على تمويل من الدول المتقدمة في ملف التكيف المناخي، وتم الوصول بالفعل إلى تعهدات بقيمة 80 مليار جنيه، تُمنح للدول النامية من أجل التكيف المناخي، مؤكدة أن هذه الدول ستفي بتعهداتها خلال عامين من أجل الوصول لـ100 مليار دولار.

تم الاتفاق على هدف عالمي للتكيف مع تغيرات المناخ

وأضافت «فؤاد»، خلال تصريحات تليفزيونية على شاشة «صدى البلد»، أنه تم الاتفاق على هدف عالمي للتكيف مع تغيرات المناخ، ومازالت المناقشات مستمرة في قمة المناخ بجلاسكو، حيث اتفقنا على وجود توازن لتوفير التمويل المخصص للتكيف المناخي، ومضاعفة التمويل الذي تقدمه الدول المتقدمة للدول النامية في مجال التكيف المناخي، والاتفاق على هدف محدد ورقمي خلال 3 سنوات بشأن التكيف المناخي، مبينة في الوقت ذاته أنه تم الاتفاق بين أمريكا والصين لتخفيض الانبعاثات.

مؤتمر المناخ المقبل بمصر سيناقش حجم الخسائر

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن مؤتمر المناخ المقبل الذي تستضيفه مصر، سيناقش حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بالدول النامية، كما أوضحت أنه تم طرح تريليون دولار للدول النامية لتحصل عليه حتى عام 2030 لمواجهة التغيرات المناخية، موضحة في الوقت ذاته أنه تم الاتفاق على نقل التكنولوجيا والطائرات التي تعمل بالكهرباء ووقف العمل بالفحم.