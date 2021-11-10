وزيرة البيئة تلتقي نظيرتها الجزائرية على هامش مؤتمر «cop26» بجلاسكو

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، سامية المولفى وزيرة البيئة الجزائرية، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي تعقدها وزيرة البيئة لمناقشة وفتح مجالات للتعاون بين مصر ودول العالم وبالأخص الدول العربية، وذلك على هامش مشاركتها بمؤتمر الأطراف الـ26 باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذى تترأسه المملكة المتحدة وبحضور عدد من رؤساء وقادة دول العالم.

البيئة تناقش إجراءات التمويل من أجل المناخ

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال اللقاء، على التعاون البناء بين مصر والجزائر، مشيرة إلى وجود العديد من القضايا لم تتناول من قبل ويمكن طرحها بمؤتمر المناخ القادم cop27، وقد ناقش الجانبان خلال اللقاء طرق تسهيل إجراءات التمويل في مجال المناخ، وأكد الجانبان على أهمية العمل على تلاحم الرؤى ووجهات النظر بين الدول العربية في مجال المناخ وضرورة توحيد الجهود لدعم استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ cop27، كما جرت مناقشة مذكرة التفاهم القائمة بين البلدين، والسعي لتفعيلها وخاصة فيما يتعلق بمجال التصحر.

وأعربت وزيرة البيئة الجزائرية عن تقديرهم لرئاسة مصر لمجلس وزراء البيئة العرب في دورته الحالية، ودعمهم لاستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ القادم «cop27»، معربة عن استعداد بلدها لتقديم الدعم في الإعداد للمؤتمر، وأهمية رفع الوعى بقضايا البيئة وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال إدارة المخلفات.