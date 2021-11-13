وزيرة البيئة تناقش مع نظريتها الألمانية التعاون في العمل المناخي

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالسيدة سفينا شولتسه وزيرة البيئة الألمانية والوفد المرافق، لها لمناقشة سبل دعم التعاون بين البلدين في مجال البيئة، وذلك على هامش مشاركة وزيرة البيئة المصرية في الشق الوزاري لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التغيرات المناخية بجلاسكو COP26.

وتلقت وزيرة البيئة الدعوة من الوزيرة الألمانية للمشاركة في مباحثات المناخ climate Dialogue، حيث أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن العملية السياسية لمفاوضات المناخ أمر في غاية الأهمية، وضرورة إعادة التواصل بين الوزراء ومفاوضي المناخ في الدول النامية والمتقدمة وبناء الثقة بينهم، والعمل على دعم الروابط بين الطرفين، مؤكدة على أن ما قدمته الرئاسة الإنجليزية في مؤتمر جلاسكو COP26 الذي أقيم في وقت حرج أمر يستحق التقدير.

استضافة مصر لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية العام المقبل فرصة

ومن جانبها، أكدت وزيرة البيئة الألمانية على أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP 27 العام المقبل يعتبر فرصة جيدة، حيث أشارت وزيرة البيئة المصرية إلى أن المؤتمر المقبل سيكون فرصة مهمة للتحول من الجزء النظري إلى مرحلة الإجراءات، والنظر في قضية التكيف وتحويل مشروعات التكيف لمشروعات قابلة للتمويل البنكي والتمويل من القطاع الخاص.

وأضافت وزيرة البيئة المصرية أن مؤتمر المناخ القادم COP27 فرصة لإعادة النظر من ناحية العملية السياسية والرؤية الإنسانية للعمل المناخي، ودعم الروابط بين المشاركين في المؤتمر.