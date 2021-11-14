مكتب «إف بي آي» الأمريكي يعلن تعرضه لـ اختراق إلكتروني

تعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف بي آي»، أمس السبت، لـ هجوم إلكتروني، ما تسبب في إرسال آلاف رسائل البريد الإلكتروني المزيفة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وحذرت رسائل البريد الإلكتروني المزيفة التي أرسلت من خادم كمبيوتر آمن لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف بي آي»، من وقوع هجمات إلكترونية.

وقالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، نقلا عن «إف بي آي»، إن المشكلة لم تنته بعد، ولا يمكن لـ المكتب في الوقت الحالي تقديم أي معلومات إضافية.

وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي، في بيان له، أن رسائل البريد الإلكتروني المزيفة تبدو وكأنها تأتي من عنوان بريد إلكتروني شرعي لـ المكتب ينتهي بـ «ic.fbi.gov@».

وأكد المكتب، أن الأجهزة التي تأثرت بالحادث تم إيقافها بسرعة عند اكتشاف المشكلة، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء في نشرتها بالإنجليزية.

بعض الرسائل المزيفة حملت عنوان «عاجل: عامل تهديد في الأنظمة»

وحملت بعض الرسائل المزيفة عنوان «عاجل: عامل تهديد في الأنظمة»، فيما أشار «إف بي آي»، إلى أن رسائل البريد الإلكتروني المزيفة أرسلت على موجتين، من عنوان على بوابة مؤسسة تطبيق القانون الحكومية، والتي تستخدمها العديد من الوكالات الحكومية، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

كما اشتملت الرسائل المزيفة على تحذير مزعوم للمتلقين من أنهم كانوا هدفا لهجوم قرصنة معقد من عصابة ابتزاز معروفة.

وكانت شركة «مايكروسوفت» الأمريكية، أعلنت في أكتوبر الماضي، أن قراصنة يشتبه في ارتباطهم بـ إيران، استهدفوا بنجاح شركات متخصصة في تكنولوجيات الدفاع في الولايات المتحدة وإسرائيل وموانئ في دول خليجية،.

وقالت الشركة في بيان، في ذلك الوقت، إن القراصنة حاولوا اختراق حسابات «أوفيس 365» التابعة لشركات أمنية في الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك شركات مرتبطة بتصنيع أقمار اصطناعية وطائرات مسيرة ورادارات وأنظمة الاتصالات في حالات الطوارئ.