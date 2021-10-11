«الحشد الشعبي» يتصدي لهجوم إرهابي من «داعش» في ديالي شرق بغداد

أعلن «الحشد الشعبي» في العراق، أمس الأحد، عن التصدي لهجوم شمال شرق المقدادية بـ محافظة ديالي الواقعة في شرق العاصمة العراقية «بغداد».

وقال الحشد في بيان، إن الفوج الثاني في لواء نداء ديالى بالحشد الشعبي تصدى لهجوم إرهابي شمال شرق المقدادية الواقعة ضمن محافظة ديالى.

عناصر في فلول «داعش» هاجمت إحدى النقاط التابعة للواء نداء في منطقة العالي

وأضاف إعلام الحشد الشعبي، أن عناصر في فلول تنظيم «داعش» الإرهابي هاجمت إحدى النقاط التابعة للواء نداء في منطقة العالي، قبل التصدي لهم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

وكان قيادي في «الحشد الشعبي» العراقي، لقى مصرعه، وأصيب اثنان آخران، جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة العويسات بـ جرف النصر شمال بابل الواقعة جنوب «بغداد».

وفي 21 أغسطس الماضي، قتل 4 عناصر من الحشد وأصيب 8 آخرون، جراء هجوم لـ التنظيم الإرهابي في «الطارمية»، شمالي بغداد.

وفي سياق آخر، استعادت الحكومتان الألمانية والدنماركية، 11 امرأة و37 طفلا ينتمون لـ تنظيم «داعش» الإرهابي من مخيم «روج» الواقع شمال شرقي سوريا، رغم مخاوف الدول الأوروبية من عودة الأجانب المتعاونين مع التنظيم وعائلاتهم من النساء والأطفال

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية، استعادة 23 طفلا و8 نساء من المخيم، وقالت إن الأطفال لا يتحملون أي مسؤولية عن وضعهم، ومن الصواب بذل الحكومة قصارى جهدها لإتاحة بيئة جيدة آمنة لهؤلاء، بينما تخضع الأمهات للمحاسبة أمام العدالة الجنائية، وفقا لـ «السومرية».

من جانبها، أكدت الدنمارك، القبض على 3 نساء تم إجلاؤهن من المخيم، ليواجهن اتهامات أولية بالترويج للإرهاب والسفر إلى مناطق صراع بشكل غير قانوني والبقاء فيها، إضافة إلى جلسة محاكمة بسبب حضانة الأطفال.