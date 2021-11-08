المهندسين توقع بروتوكولا لتغطية «خدمة الصيدلية أونلاين» بخصم يصل لـ20%

وقع المهندس محمد عبد العظيم، وكيل نقابة المهندسين المصرية، رئيس لجنة الرعاية الصحية، أمس السبت، 6 نوفمبر 2021، بروتوكول تعاون بين نقابة المهندسين وشركتي «يداوي وبناة 2030»، وذلك ضمن أنشطة لجنة الرعاية الصحية بالنقابة لتغطية (خدمة الصيدلية أونلاين بتطبيق نقابتي) على مستوى الجمهورية.

خدمة الصيدلية أون لاين

وصرح المهندس محمد عبد العظيم، بحسب بيان صادر عن نقابة المهندسين على صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن تفعيل بنود البرتوكول وتنفيذ الخدمة ستتم خلال أسبوعين بمجرد الانتهاء من التكامل التقني مع تطبيق «نقابتي»، ثم يبدأ التشغيل التجريبي، موضحًا أن نسب المساهمة والخصومات على منتجات الصيدليات لمشتركي الرعاية الصحية تبلغ نسبة الخصم فيها 20٪ على الأدوية والمستلزمات المحلية و10٪ على الأدوية والمستلزمات المستوردة.

تطبيق «نقابتي»

ولفت رئيس لجنة الرعاية الصحية في نقابة المهندسين، إلى أن نسبة الخصم لغير مشتركي الرعاية الصحية تبلغ 10٪ على الأدوية والمستلزمات المحلية و5٪ على الأدوية والمستلزمات المستوردة، موضحا أن خدمة التوصيل مجانية.

حضر فعاليات التوقيع، بحسب بيان النقابة، المهندس الاستشاري فاروق الحكيم، مقرر لجنة الرعاية الصحية، والمهندس محمد ماهر عبد الحليم، مقرر مساعد اللجنة، والمهندس مايكل بدراوي، عضو لجنة الرعاية الصحية، والدكتور رامي مجدي ميخائيل، شريك مؤسس شركة يداوي ميد، والدكتور محمد ركابي، مدير التشغيل بشركة يداوي ميد، والمهندسة دينا الفولي، ممثل شركة بناة 2030.

تخفيضات علاجية

وفي وقت سابق أعلنت نقابة المهندسين عن توقيع بروتوكول تعاون أيضا مع المهندس خالد شعراني، المدير التنفيذي لعيادات AXA One Health، بهدف تقديم خدمات طبية عن بُعد للمهندسين وأسرهم المشتركين بمشروع الرعاية الصحية، وكذلك تطبيق نسب مساهمة النقابة في الكشف الطبي وخدمات القسم الخارجي والعلاج الطبيعي والأسنان لدى أفرع العيادات.

وقال المهندس محمد عبد العظيم، وكيل نقابة المهندسين، إن هذا البروتوكول يخدم جميع المهندسين الأعضاء وأسرهم بتطبيق نسب مساهمة النقابة وكذلك المهندس العضو الذي لم يشترك في مشروع الرعاية على أن يستفيد بخدمات العيادات عن طريق الاتصال بالخط الساخن المخصص لعيادات AXA One Health وهو 015292.