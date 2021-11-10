«المهندسين» تعتمد ميزانية 2020 وتقرر عقد العمومية 25 نوفمبر

اعتمد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي، النقيب العام، ميزانية النقابة لعام 2020، والموافقة على عمل بعض تعديلات بالموازنة التقديرية لعام 2021، ويقرر انعقاد الجمعية العمومية للنقابة يوم 25 نوفمبر الجاري.

عمومية المهندسين

وبحسب بيان صادر عن النقابة، فقد أشاد الحضور من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة، بفائض الميزانية لهذا العام، مقدمين الشكر بدورهم لأعضاء أمانة الصندوق، المهندس محمد ناصر، أمين الصندوق والمهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد، بعد تقديم عرض بنتائج الميزانية، شمل الوضع الحالي لصناديق النقابة.

تضافر الجهود لتحقيق الفائض

بدوره، هنأ المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، أعضاء المجلس الأعلى للنقابة، على تضافر الجهود بين الجميع لتحقق ميزانية النقابة هذا الفائض رغم جائحة كورونا، موجهًا الشكر والتقدير لأمانة الصندوق الحالية والسابقة، ممثلة في المهندس مؤمن شفيق، أمين الصندوق السابق والمهندس أحمد السيد، أمين الصندوق المساعد السابق، لمشاركتهم في هذه النتائج.

كما وجه النقيب العام، الشكر إلى رؤساء النقابات الفرعية، على مساهمتهم في ذلك، مؤكدا أن الجميع في النقابة العامة والنقابات الفرعية يعملون يدًا بيد على قلب رجل واحد من أجل رفعة شأن المهنة والمهندسين، موضحًا أن النقابة العامة والنقابات الفرعية تشهد أداء متميزًا، خاصة خلال هذه الفترة، بعد هدوء الوضع بخصوص جائحة الكورونا.

ميزانية المهندسين

وأشاد بما تم خلال الشهور الماضية على أرض الواقع، من تطوير لبعض أندية النقابة وإقامة وحدات سكنية للمهندسين في بعض المحافظات وإقامة الفعاليات المختلفة مثل «اليوم الطبي» الذي أقيم في عدة محافظات، ولاقى نجاحًا كبيرًا وإشادة من المهندسين وأسرهم، كما أشاد بما شاهده أثناء زيارته لبعض النقابات الفرعية، مثل نقابة الفيوم والإسماعيلية والإسكندرية والجيزة ونقابة المهندسين بالعريش.

ولفت «ضاحي» أثناء كلمته إلى أن الحدث الأهم والأكبر خلال الفترة الماضية، هو انعقاد الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية والتي تمت بنجاح بعد أن تسببت جائحة كورونا في تأخيرها.

وثمن «ضاحي» أيضًا ما قامت به اللجنة الثقافية بالنقابة من تقديم ندوات مهمة، بحضور بعض أبطال حرب أكتوبر المجيدة وتكريم لبعض الرموز من هؤلاء الأبطال، مشيرًا إلى أن النقابة وقعت بروتوكولًا مهما مع وزارة القوى العاملة، لتقديم 1000 منحة تدريبية للمهندسين.

ولفت النقيب أيضًا إلى اليوم الذي نظمته شعبة التعدين والبترول بالتنسيق مع نقابة القاهرة الفرعية واستضافة وزير البترول الحالي لإلقاء ندوة مهمة شهدت نجاحًا كبيرًا.

كما قدم النقيب، الشكر للدكتور حماد عبدالله، رئيس المكتب الفني، على الجهد المبذول في تطوير مبنى النقابة والأسانسير، بجهود ذاتية وتبرعات دون تحميل النقابة أية أعباء.

كما أعلن النقيب، عن هدية جديدة لشباب المهندسين في مجال التدريب والتعليم، وهي إمضاء بروتوكول تعاون مع الجامعة الألمانية وبروتوكول تعاون آخر مع شركة يوكوجاوا اليابانية خلال الشهر القادم.

كانت الجلسة قد بدأت بالتأبين والوقوف دقيقة حدادًا على روح فقيد نقابة المهندسين المصرية، المهندس عادل ربوح، رئيس نقابة المهندسين بالوادي الجديد.

انعقد المجلس الأعلى للنقابة، برئاسة المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، وحضور كل من المهندس أحمد عثمان، وكيل النقابة، والمهندس حسن عبد العليم، الأمين العام، والمهندس محمد ناصر، أمين الصندوق، والمهندسة زينب عفيفي، الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد، وأعضاء المكتب الفني للنقابة.