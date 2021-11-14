الخطيب: القيادة السياسية تخطط لـ«دولة رائدة» في 2030

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إنّ القيادة السياسية بمختلف تدرجاتها تهتم بمتابعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، موضحا أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء كافة، دائما في الصفوف الأولى بمختلف المشروعات لمتابعة خطط وآليات التنفيذ.

وأضاف «الخطيب»، خلال استضافته ببرنامج «صباح البلد»، الذي تقدمه الإعلامية رشا مجدي، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أنّ المواطن المصري أدرك يقينا أنّه أمام إدارة مختلفة عن الإدارات السابقة، والمعنية بالأساس ببناء الدولة المصرية بشكل حديث وعصري: «الشهر اللي جاي في ديسمبر هنشوف انتقال جزئي للعاصمة الإدارية، ولما نشوف فلسفة ده نعرف إننا قدام دولة بتخطط بعمق مش مجرد بتعمل حياة كريمة بس، لكنها عايزة مصر في 2030 دولة رائدة في الإقليم كله».

الخطيب: لا يوجد مناطق غير آمنة في مصر

وتابع رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن: «اللي بيحصل في مصر دلوقتي هو إنها بتتبني مرة تانية، الدولة بتعمل آلاف المشاريع السكنية، ومبقاش فيه مناطق مش آمنة، ولو باقي بعض حاجات ففيه خطط بإزالتها، ومصر بلا عشوائيات بقت واقع، وفلسفة للحياة الكريمة».

وأوضح الخطيب، أنّ الرئيس السيسي رسّخ مفهوما جديدا لمصطلح حقوق الإنسان، عبر توفير حياة كريمة في المقام الأول، ينعم فيها المواطن بحياة آدمية، وينتقل فيها من حياة سيئة لأخرى، بسكن وخدمات جيدة: «بنشوف التوسع في الإسكان والخروج من الوادي الضيق اللي مصر بقالها 7 آلاف سنة فيه، لاتساع الصحراء ببناء وخدمات جديدة».

الخطيب: متابعة المشروعات أبلغ دليل على وجود إدارة مختلفة

وأكد رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، أنّ ما يحدث من متابعات دورية للمشروعات القومية في مختلف المحافظات، أبلغ دليل على وجود طريقة إدارة ومتابعة مختلفة تنتهجها القيادة السياسية، وشكل جديد من بناء الجمهورية الجديدة، ما يتواكب مع فكرة إعادة بناء الدولة مرة أخرى.