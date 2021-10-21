افتتاح مشروعات قومية بـ 316 مليون جنيه في الإسماعيلية

أجرى محافظ الإسماعيلية جولات ميدانية مكثفة على مدار اليومين الماضيين لافتتاح عدد من المشروعات القومية والخدمية تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

افتتاح 3 محطات لمياه الشرب والصرف الصحي

وافتتح اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية 3 محطات لمياه الشرب والصرف الصحي في عدد من الأماكن المحرومة والتي كانت في احتياج شديد إلى تلك المشروعات الخدمية.

وتفقد محافظ الإسماعيلية مشروع محطة رفع صرف صحي المخاضة غرب، بقرية ابوسلطان التابعة لمركز ومدينة فايد، كما افتتح محافظ الإسماعيلية مشروع محطة رفع صرف صحي الشيخ غريب بقرية السلام التابعة لمركز ومدينة القصاصين بتكلفة إجمالية للمشروع 32 مليون جنيه لخدمة أكثر من 7000 آلاف مواطن.

افتتاح خزان مياه شرب السماكين

وافتتح محافظ الإسماعيلية مشروع رافع وخزان مياه شرب السماكين بقرية المنايف التابعة لمركز ومدينة أبوصوير حيث يعمل رافع وخزان السماكين بطاقة 2000 متر مكعب فى اليوم بتكلفة إجمالية تجاوزت 30 مليون جنيه لخدمة 42 ألف نسمة .

افتتاح 4 مدارس بمناطق مختلفة

وخلال جولاته، افتتح محافظ الإسماعيلية مدرسة الفتح الإعدادية بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد والتي تقام علي مساحة 4250 متر وتضم 6 فصول و11 دورة مياه ومعمل للعلوم ومكتبة وقاعة انشطة بتكلفة 850 ألف جنيه، كما افتتح مدرسة بلال بن رباح للتعليم الأساسي بعد رفع كفاءتها .

وتفقد بشارة مدرسة الإعلام المدرسة الرسمية المتميزة للغات، التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية بنطاق حي ثالث، خلال حفل افتتاحها على مساحة 4425 متر مربع، فضلا عن افتتاحه مدرستين أخرتين.

افتتاح حديقة التخطيط العمراني

وضمن المشروعات الخدمية اتي نفذتها المحافظة، افتتح بشارة حديقة التخطيط العمراني، بجوار المجمع الطبي بنطاق حي ثالث بمدينة الإسماعيلية، ومركز طب الأسرة بأبوصوير والذي يقدم الخدمة الطبية إلي 29.5 الف نسمة من أهالي المنطقة، وتم فتح ملفات عائلية لعدد 5550 مواطن، و ملفات فردية لعدد 23883 مواطن.