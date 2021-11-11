«مدبولي» يصدر 6 قرارات وزارية بضم مشروعات قومية لأعمال المنفعة العامة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، 6 قرارات وزارية بضم بعض المشروعات إلى المنفعة العامة.

قرارات رئيس الوزراء

- قرار رقم 2657 لسنة 2021، باعتبار مشروع إنشاء محور بديل خزان أسوان على النيل بطول 5.5 كيلو متر، في محافظة أسوان، من أعمال المنفعة العامة.

- قرار رقم 2659 لسنة 2021، باعتبار مشروع الامتداد الشرقي لطريق جنيفة حتى معدية الشط بطول 28 کیلو متر شاملأ 2 کوبري خرساني في تقاطعاته مع وصلة النفق وطريق المعاهدة، والواقع بمحافظة السويس، من أعمال المنفعة العامة.

- قرار رقم 2660 لسنة 2021، باعتبار تنفيذ مسار محور جيهان السادات «محور الفردوس سابقا»، في المسافة من ميدان تاکي حتی شارع أحمد لطفي السيد بمحافظة القاهرة، من أعمال المنفعة العامة.

- قرار رقم 2688 لسنة 2021، بتعديل الجهة المخصص لها الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2013، ليكون لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بدلا من مديرية الإسكان بالبحيرة.

- قرار رقم 2689 لسنة 2021، بتعديل الجهة المخصص لها الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 2019، ليكون لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بدلا من مديرية الإسكان بالمنيا.

- قرار رقم 2660 لسنة 2021، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، زمام المالحة في المنصورة لإقامة مجمع خدمات، يضم حضانة ومركز غسيل كلوي ودار تحفيظ قرآن.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية.