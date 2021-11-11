القوى العاملة توفر 289 فرصة عمل برواتب مجزية لـ37 مهنة في البحر الأحمر

بدأت مديرية القوى العاملة في البحر الأحمر، قبول طلبات 289 من راغبي العمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة على 37 مهنة برواتب مجزية، في 40 شركة وفندق وقرية سياحية تابعة للمحافظة في الغردقة ومرسى علم والقصير، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب.

الحد من البطالة

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة في بيان عنه، إنّ المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وظائف شاغرة

وأوضح سعيد عبدالراضي مدير المديرية، أنّ الفرص المطلوبة تتمثل في 28 طباخا، و20 عامل زراعة، و5 منقذين و22 فرد أمن، و2 أخصائي سلامة وصحة مهنية، 21 مضيفا، و21 مساعد مضيف، و38 مشرف غرف، و51 عامل تجهيز وتحضير، و7 موظفين استقبال، و5 مشرفين غرف، و8 عمال مناطق عامة، ورئيس صف بارات، و2 مشرف زراعة، و5 مشرف أدوار، ورئيس قسم الخباز، ومشرف حجز، وعامل ستيوارد، ورئيس قسم الجارد مانجيه، وموظف علاقات نزلاء، و2 مساعد رئيس قسم مطبخ.

وأضاف مدير المديرية، أنّ من المهن المطلوب أيضا 2 عمال سكن، و 10 عمال نظافة غرف، و10 عمال نظافة مطبخ، و4 عمال كافتيريا، و2 عمال مغسلة، وفني معدات، وفني كهرباء، و3 فنيين تبريد وتكييف، وفني مصمم ديكور، ومشرف زراعة، ونجار، و2 عمال غرف داخلية، و4 مراقب أمن، ومراقب جودة، و2 محاسب مصروفات، وعلى الراغبين في العمل بهذه المهن، التقدم بمقر المديرية شارع المصالح الحكومية، الدهار، الغردقة، والبحر الأحمر.