إحالة 18 شخصًا للجنايات لاتهامهم بـ«البلطجة» والقتل العمد بالتجمع الخامس

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، بإحالة 18 متهمًا إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بـ البلطجة وبث الرعب في نفوس المواطنيين والقتل العمد.

بث الرعب في نفوس المارة

وتضمن أمر إحالة المتهمين، أنهم استعرضوا القوة واستخدموا العنف ولوحوا به ضد المجني عليه المتوفي؛ للتأثير في إرادتهم وفرض السيطرة عليهم ومنعهم وآخرين من دخول العقار المتنازع على حيازته بين المتهمين الخامس والسادس عشر، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم والمارة وتكدير أمنهم وسلامتهم وتعريض حياتهم للخطر حال حملهم للأسلحة.

جريمة قتل بسبب النزاع على عقار

واقترنت بتلك الجناية جناية أخرى، وهي أنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا المجني عليه مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتعرض للعقار محل النزاع، فما أن أبصروا قدوم المجني عليه للعقار حتى أطلق عليه الأول عدة أعيرة نارية من سلاح بحوزته، فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

كما شهد رائد شرطة معاون مباحث قسم التجمع الأول، بضبط المتهمين حيث أعد مأمورية لضبط المتهمين الأول والثالث عقب أن وردت إليه معلومات عن مكان تواجدهما ووصوله تمكن من ضبطهما، وبتفتيش المتهمين عثر بحوزة الأول على سلاح ناري «طبنجة» وكذا بالخزينة على 11 طلقة كما عثر بحوزته على 9 طلقات ببنطاله.

طبنجة 6.35 ملي وجثة

وعثر رجال الشرطة بحوزة الثاني على سلاح ناري «طبنجة 6.35 ملي»، وعقب مواجهتهما بما أسفر عنه التحري والضبط أقرا بتواجدهما على مسرح الواقعة بتحريض من المتهمين الخامس وحتى الثامن؛ لمنع دخول أنصار المتهم السادس عشر إلى العقار واتفاقهم على إطلاق النيران على أي شخص يتبع ذلك المتهم يحاول دخول العقار.

وأضاف الأول بكونه القائم باطلاق العيار الناري، الذي أودى بحياة المتوفي، وأن السلاح الناري المضبوط بحوزته هو ذاته المستخدم في ارتكاب الواقعة.