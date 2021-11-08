بلاغ للنائب العام يتهم «ويجز» بممارسة أعمال تصل لحد البلطجة

تقدم المنتج ريتشارد الحاج، اليوم الإثنين، ببلاغ رسمي للنائب العام، ضد المطرب أحمد علي الشهير بـ«ويجز»، حمل رقم 49471، بالتعدي بالضرب على المراسل الخاص بموقعه.

تحرير بلاغ ضد ويجز

وكلف «ريتشارد»، المحامي الخاص به هاني جرجس، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، بتحريك البلاغ ضد ويجز، الذي بدأ في سلك المسار القانوني له، وفي انتظار التحقيقات من جانب النيابة العامة.

وحسب نص المادة 375 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف، أو الإرهاب، أو التهديد، أو تدابير غير مشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق الغير في العمل.

وحسب البلاغ المنظور حاليًا أمام الجهات المعنية، فإن ويجز مشكو ضده، بالترويع والاتلاف وتصرفات ترتقى لدرجة البلطجة وفقًا لصريح نصوص القانون.

اعتداء ويجز على المراسل

وتعرض المراسل لاعتداء على يد المطرب ويجز، خلال تغطيته للعرض الخاص لفيلم فرق خبرة، داخل أحد المولات الخاصة، وقتها تجاوز ويجر في حق المراسل؛ بأن دفعه والكاميرا والمايك بشكل غير لائق معترضًا عمله كمراسل.

ومن جهة أخرى، يستعد ويجز لإحياء حفل جوائز الموسيقى الأفريقية، في العاصمة النيجيرية لاجوس، التي تستمر في الفترة بين 19 و21 نوفمبر، ويضم اليوم الأول حفل استقبال الفنانين وندوات African Music Business Summit، وحفل السجادة الحمراء ختاما بثالث أيامه بحفل Afrima Awards Ceremony بتوزيع جوائز المكرمين مساء الأحد 21 نوفمبر.