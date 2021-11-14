توقعات بارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 1000 جنيه.. هل نشتري الآن؟

كشف تجار الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية عن مصير المعدن النفيس خلال نهاية العام الجاري، مؤكدين في تصريحات لـ«الوطن» أن التوقعات تشير إلى الصعود التدريجي في الأسعار، فمن المتوقع أن يصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 1000 أو 900 جنيه.

وسجل سعر الذهب اليوم الأحد 14 نوفمبر استقرارا سعريا قبيل افتتاح البورصات العالمية لتعلاماتها مساء غدا الإثنين.

توقعات بارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن هناك توقعات بصعود سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 900 إلى 1000 قبيل نهاية العام الجاري، مرجحا أن يكون الارتفاع بشكل «تدريجي».

وأكد «نادي» في تصريحات لـ«الوطن» أن الذهب حقق مكاسب خلال الفترة الماضية وكسرت سعر الأوقية حاجز 18000 دولار، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو الماضي مدعومة بتراجع الدولار وبيانات التضخم الأمريكية، والتي تجاوزت توقعات الأسواق خلال شهر أكتوبر الماضي، وهو ما دعم الطلب على الذهب بقوة خلال التداولات.

ويرى سكرتير الشعبة أن الصعود سيكون تدريجيا لضمان المزيد من جني الأرباح بالنسبة للمضاربين.

ومن جهته توقع واصفي واصف رئيس الشعبة العامة لذهب والمجوهرات بالغرف التجارية في حديثه لـ«الوطن»، أن يواصل المعدن النفيس ارتفاعه بسبب ارتفاع التضخم العالمي، وهو الأمر الذي عزز من مكاسب المعدن النفيس خلال الأسابيع الماضية والأشهر المقبلة، بما يزيد جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط ضد التضخم.

ويلجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن، في كل الحالات سواء الصعود أو الهبوط، حيث يعتبر أفضل وسيلة لادخار الأموال الفائضة عن الحاجة باعتباره ذو قيمة في ظل التطورات الراهنة وينصح بشراءه في كل الأوقات فهو استثمار آمن على المدى البعيد.

سعر الذهب محليا:

ويباع عيار 24 بسعر 926 جنيها، فيما يبلغ سعر عيار 21 حوالي 810 جنيهات، وسجل عيار 18 سعر 694 جنيها، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 6 آلاف و480 جنيها.

سعر الذهب عالميا:

وعالميا بلغ سعر الأوقية 1.865.89دولار وسجل عيار 24 سعر 59.98 دولار وسجل عيار 18 سعر 52.49 دولار، فيما سجل عيار 18 سعر 44.99 دولار.

الزيادة في سعر الشبكة

وزادت سعر الشبكة اليوم المكونة من خاتم ودبلة وحلق عيار 18، ما يقرب من 18 جنيها في الجرام خلال 7 أيام ليباع العيار اليوم بـ694 جنيها.