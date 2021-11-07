سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 7-11-2021

يعتبر الذهب أحد أهم السلع التي يمكن الاستثمار فيها بوصفه الاستثمار الآمن في الوقت الحالي وفق الخبراء، وعليه يبحث المستثمرون والمقبلون على الزواج عن أسعار الذهب، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة والأسواق المحلية خلال الفترة الحالية، في ظل تذبذب واضطراب بين الصعود والانخفاض.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، الأحد 7 نوفمبر الحالي، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 896 إلى 898 جنيها بعد أن سجل صباح أمس بين 890 إلى 893 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين 784 إلى 786 جنيها بعد أن سجلت صباح أمس بين 779 إلى 781 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 672 إلى 674 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6272 إلى 6288 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد 7 نوفمبر 2021، في أسواق المال، نحو 919.47 جنيه، 58.49 دولار أمريكي، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 804.55 جنيه، 51.18 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 689.61 جنيه، 43.87 دولار أمريكي، إذ تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.