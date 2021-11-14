سلوى عثمان تكشف تفاصيل "حكاية مريم" من مسلسل زي القمر

انتهت مساء أمس الفنانة سلوى عثمان من تصوير أخر مشاهدها في حكاية مريم، وهي إحدى حكايات مسلسل زي القمر، وذلك في أحد المدارس في منطقة المقطم وكشفت عن تفاصيل الشخصية التي تقدمها.

سلوى عثمان تتحدث عن حكاية مريم

وقالت سلوى عثمان، في تصريحات لـ«الوطن»، أنها سعيدة للغاية بالعمل في حكاية مريم من مسلسل زي القمر لأن الموضوع إنساني بشكل كبير وسيتفاعل معه الجمهور ويتأثرون به لأنه يحكى عن دار الأيتام والأطفال وما يتعرضون له.

وتابعت الفنانة سلوى عثمان، أنها تقدم دور مشرفة في دار الأيتام وتدور القصة حول ما يتعرض له الأطفال في دور الأيتام والمواقف الذي يتعرضون لها.

أما عن تعاون عثمان مع الطفلة ريم عبد القادر فقالت: «دي سكر ومش طفلة أبدًا أنا بشوف قدامى ممثلة محترفة وموهوبة عارفة إزاي بتتعامل مع الكاميرا وشاركت في أعمال كتير وكانت أعمال ناجحة».

حكاية مريم مسلسل زي القمر

يذكر أن حكاية مريم هي إحدى حكايات مسلسل زي القمر ويقوم ببطولتها ريم عبد القادر، ورشا المهدى، وإسلام حافظ، وسلوى عثمان، وعفاف شعيب، وسارة الشامي، وعدد أخر من الفنانين وهى من تأليف أحمد أنور وأخراج معتز حسام.

وتضمن مسلسل زي القمر عدد كبير من الحكايات منها حكاية عقبال عوضك لمى كساب، وحكاية أم العيال لرانيا فريد شوقي، ومش مبسوطة لبشرى وداليا مصطفى، واللي خلف مماتش لسوسن بدر، وغالية لدرة، ومش هنفرح بيكي لجومانا مراد، وواحد في الميه لصابرين، وفوتوشوب لملك قورة ومحمد مهران، وان كبر ابنك لوفاء عامر.