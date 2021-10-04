سلوى عثمان: دوري في «بدون ضمان» نموذج لجهل الأمهات بخصوصيات أبنائهم

جسدت الفنانة سلوى عثمان، شخصية والدة شريف «إسلام جمال»، في حكاية «بدون ضمان»، من مسلسل «إلا أنا»، والتي أحدثت تفاعلاً كبيراً لدى رواد شبكة التواصل الاجتماعي المختلفة، منذ بداية عرضها، وذلك بسبب عدم مراعاتها لخصوصية زوجة ابنها، والتدخل في كل تفاصيل حياتهما، وانقسم متابعو الحكاية، من هذا المنطلق ما بين مؤيد ومعارض لتصرفات الأم.

وفي هذا الصدد تكشف الفنانة سلوى عثمان، لـ «الوطن»، عن رأيها في الشخصية التي تجسدها، كما توضح كيفية توعية المجتمع لهذه المشكلة.

سلوى عثمان: أنا ضد «والدة شريف» في الواقع

كشفت الفنانة سلوى عثمان عن رأيها في شخصية والدة شريف التي تجسدها، قائلة: «أنا ضد تصرف الأم في تدخلها في حياة ابنها المتزوج وزوجة ابنها، وعدم احترام خصوصياتها»، متابعة في حديثها أنهم يعرضون مثل هذه القضايا التي تواجه المجتمع، من خلال المسلسلات، لتوعية الأمهات التي تتدخل في حياة أبنائهم.

«عثمان»: يجب احترام خصوصية الزوجة

وأضافت سلوى عثمان لـ«الوطن»، قائلة «يجب احترام خصوصية الزوجة، وعدم التدخل في حياتها الخاصة، من قبل أم الزوج، كما يلزم إدراك الأم أن ابنها كبر، ويجب أن يتحمل مسؤوليته هو وزوجته، كما أصبحت لديهم حياتهم الخاصة المستقلة البعيدة عنها»، لافتة إلى أنه «يجب أخذ أذن الزوجة، قبل الدخول إلى بيتها، لأن أم الابن تتصور أن هذه الأفعال عادية، بسبب أنه ابنها الوحيد، ولكن عندما يتزوج الأمور تختلف».

سلوى عثمان تتحدث عن ضرورة توعية الأمهات

وأوضحت «عثمان» في حديثها عن كيفية توعية الأمهات عن هذه القضية الهامة، قائلة: «نحن كفنانين نبذل قصارى جهدنا من خلال تقديم مسلسلات تناقض قضايا هامة في المجتمع مثل هذه القضية، كما نلقي الضوء على الأشياء التي لا يجب على الأم أن تفعلها مع زوجة ابنها»، مشيرة: «لا يجب أن تقصد الأم مضايقة زوجة ابنها، خاصة لو أن ابنها يحب زوجته، لأن بذلك سيخسر الابن».

عثمان: والدة شريف لم تقصد مضايقة الزوجة

وأضافت سلوى عثمان: «دور والدة شريف في هذه الحكاية ليس قصدها تماماً مضايقة زوجة ابنها، ولكنها من جهلها لم تدرك أن للزوجة حق الخصوصية، وأن ابنها أصبح له خصوصيته هو وزوجته، على عكس ما كان أعزب ويعيش معها».