 رئيس جهاز 6 أكتوبر يلتقي سكان القرى السياحية

التقى المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بممثلي سكان منطقة القرى السياحية الأولى والرابعة والسادسة، لبحث مقترحاتهم وشكاواهم، وذلك بحضور الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، وممثلي مجلس الأمناء، واتحادات الشغالين، ومسئولي الجهاز.

زيادة أعداد صناديق القمامة حسب الحاجة

وأشار إلى أنَّه تمّ مناقشة منظومة النظافة وصناديق القمامة، حيث تم تأكيد زيادة أعداد صناديق القمامة حسب حاجة كل مربع وفي حالة وجود صناديق تالفة يتم التغيير أو الإصلاح فورًا، وفي حالة التأخير يتمّ الخصم على الشركات العاملة بالمدينة، إلى جانب التنسيق مع اتحاد الشاغلين بخصوص متابعة سيارات الجمع المنزلي، بجانب مناقشة ظاهرة سير مركبات التوك توك، ومنع سيرها نهائيًا داخل المدينة، وذلك طبقاً لقانون المرور، والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بمشكلة تغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو إداري، أكد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنَّه تمّ رفض كل طلبات التصالح على تغيير النشاط من سكني إلى تجاري، وجارٍ اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات الأمنية لإعداد حملات مكبرة على كل أحياء المدينة.

رفض كل طلبات التصالح على تغيير النشاط من سكني إلى تجاري

وفيما يتعلق بالطرق، أشار رئيس جهاز رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى أنَّ المدينة تشهد حالياً طفرة حقيقية في مجال الطرق والنقل والمواصلات، مكلفاً إدارة الطرق بعمل دراسة كاملة لمنطقة القرى السياحية وعرضها فيما يخص طلبات ومقترحات السكان الخاصة بالطرق «عمل المطبات، ازدحام منطقة جراج النادي».

وحول تساؤلات السكان عن الاستعداد لفصل الشتاء وبالوعات صرف مياه الأمطار، قال رئيس جهاز رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إنَّه تمّ رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى للتعامل مع الأمطار والتأكّد من جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق المختلفة وجميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة، إلى جانب تلقي شكاوى المياه والصرف عبر الخط الساخن 15100 والمخصص لكل أنواع الشكاوى على مدار الـ24 ساعة وبالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية.

وأوضح أنَّ الاجتماع تناول أيضًا مشكلة الكلاب الضالة، لافتاً إلى أنَّه تمّ توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز المدينة ومجلس الأمناء واتحاد جمعيات الرفق بالحيوان والطب البيطري للقضاء على الظاهرة بالتعقيم، وطبقًا للبروتوكول تم تحديد 3 أيام بالأسبوع والأماكن الأكثر احتياجاً من واقع شكاوى المواطنين، حيث سيتم العمل بشكل متواز على محورين، الأول: مسح شامل لكل حي على حدة، والمحور الثاني: التعامل مع شكاوى المواطنين لأي مكان.

وأكّد «النجار»، حرص جهاز المدينة على تحقيق التواصل مع المواطنين والعمل على حل جميع المشكلات التي يتمّ رصدها، وعلى عقد باقي اللقاءات مع ممثلي سكان كل الأحياء طبقاً للجدول المعلن.

من جهته، أشاد الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، والحضور، بمبادرة لقاء السكان وضرورة التواصل بين المواطنين والجهات التنفيذية بالمدينة، معربين عن ثنائهم على الأعمال والمشروعات القومية الجاري تنفيذها بمدينة 6 أكتوبر.