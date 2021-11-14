"رواد 2030" يشارك في ملتقى شغلني التوظيفي للسيدات

شارك مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في ملتقى شغلني التوظيفي، والذي يعد أول ملتقى توظيف مخصص للسيدات في مصر، والمقام بمقر الجريك كامبس «الحرم اليوناني» بهدف تسهيل وصول السيدات للمؤسسات والشركات والحصول على وظيفة مناسبة، مما يساعد على تمكين المرأة ودمجها في سوق العمل بشكل أكبر لتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.

أقبال كبير على جناح رواد 2030

وشهد جناح رواد 2030 الذي تم تخصيصه للرد على كل استفسارات المشاركات في الملتقي والتسجيل في حملة المليون ريادي إقبالًا كبيرًا، من مختلف الأعمار السنية للسيدات.

عيادات الأعمال تساعد أصحاب الشركات الناشئة

وأشادت المشاركات في الملتقي بمشروع رواد 2030 وبحملة المليون ريادي، مؤكدين أن فكرة المشروع مبتكرة، مشيدات بالخدمات التي يقدمها المشروع مثل «عيادات الأعمال» التي تساعد أصحاب الشركات الناشئة، ومساندتهم في الاستمرار في السوق من خلال التوجيهات والاستشارات التي تقدمها عيادة الأعمال.

كما أفادت السيدات المشاركات أن نساء مصر في أشد الحاجة لحملة المليون ريادي، وأن الكثير من السيدات لديهن أفكار جيدة وتحتاجن إلى من يشجعهن ويطور أفكارهن على أسس علمية في مجال ريادة الأعمال، وأن الحملة ستعطي ثقة كبيرة للمرأة المصرية وتجعلها تخلق لنفسها فرصة عمل تؤمن بها حياتها ومستقبلها وتصبح مستقلة ماديًا.