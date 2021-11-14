نقيب أطباء المنوفية: قانون المسؤولية الطبية يضمن خدمة جيدة للمريض

ناشد الدكتور حسين ندا، نقيب أطباء المنوفية، في افتتاحية ندوة نقاشية حول قانون المسئولية الطبية المنظور أمام مجلس النواب، والتي نظمتها نقابة الأطباء في المنوفية، نقابات الأطباء بالمحافظات، بتنظيم ندوات النقاش المجتمعي لتوضيح أهمية قانون المسئولية الطبية، مشيرا إلى أن هذا القانون يضمن للمواطن خدمة صحية جيدة عن طريق توفير بيئة آمنة لمقدم الخدمة للقيام بدوره المهني، كما يقر بحصول المريض على تعويض مادي مناسب حالة وقوع ضرر عليه.

بدوره أكد الدكتور خالد أمين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن قانون المسئولية الطبية يخاطب فقط مقدم الخدمة الصحية المؤهل والمرخص له مزاولة المهنة، مضيفا أن من يخالف قوانين ممارسة المهن الطبية فلا يخضع لهذا القانون ويتم محاسبته بقانون العقوبات الجنائية.

قانون المسئولية الطبية

وفي كلمتها أكدت الدكتورة شيرين رضا طايل، عضو مجلس النواب، أنه سيتم عقد عدة جلسات استماع بمجلس النواب حول قانون المسئولية الطبية، كما سيتم التنسيق مع مجلس الشيوخ ولجنة الصحة به لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة هناء سرور، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة المشكلة لصياغة قانون المسئولية الطبية، بالندوات النقاشية التي تنظمها نقابات الأطباء، مؤكدة على تدوينها كافة الملاحظات لوضعها في الاعتبار عند الصياغة النهائية لمشروع القانون.

إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية

كما أكد الدكتور أحمد حسانين، نقيب أطباء الجيزة، والدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء السابق، في كلمتيهما بالندوة، على ضرورة إلغاء عقوبة الحبس في القضايا المهنية الطبية، والاقتصار على عقوبة الغرامة والتعويض المادي للمريض في حالة وقوع ضرر عليه نتيجة خطأ طبي من مقدم الخدمة المؤهل والمرخص له القيام بهذا الإجراء الطبي، الأمر الذي أشار الدكتور محمد الجيلاني، أمين عام نقابة أطباء المنوفية السابق، إلى أنه معمول به في معظم دول العالم.

حضر الندوة النقاشية بنقابة أطباء المنوفية، الدكتور محمد سلامة، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، والدكتور محمد الصاوي، رئيس الإدارة المركزية لمستشفيات جامعة المنوفية، والدكتور أحمد علام، نقيب أطباء أسنان المنوفية، والدكتور مصطفى سلام، نقيب صيادلة المنوفية، ونقيب العلاج الطبيعي بالمنوفية ونقيب العلوم الصحية بالمنوفية، إضافة إلى محامي نقابة أطباء المنوفية.