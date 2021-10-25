رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة: نسبة نجاح الكليات العسكرية 100%

أعلن رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، نتيجة تخريج طلاب الكليات العسكرية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث صدّق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على نتائج الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، على ما يلي:

حاملو المؤهلات العليا

- منح طلبة الدفعة 115 حربية والدفعة 114 حربية حاملي المؤهلات العليا درجة بكالوريوس العلوم العسكرية.

- منح طلبة الدفعة الأولى من حاملي الدراسات العليا شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

- منح طلبة الدفعة 72 بحرية درجة بكالوريوس العلوم البحرية.

- منح طلبة الدفعة 88 طيران وعلوم عسكرية جوية بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية.

- منح طلاب الدفعة 58 فنية عسكرية درجة بكالوريوس الهندسة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية.

- منح طلاب الدفعة 49 دفاع جوي درجة بكالوريوس العلوم العسكرية بالدفاع الجوي.

- منح طلاب الدفعة الثالثة من كلية الطب بالقوات المسلحة درجة بكالوريوس الطب والجراحة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية.

- منح طلاب الدفعة 50 معهد فني للقوات المسلحة شهادة دبلوم المعهد الفني للقوات المسلحة.

وبلغت نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للامتحان 100%.