اختبارات طلاب معاهد كفر الشيخ بمسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن

انطلقت اختبارات طلاب معاهد منطقة كفرالشيخ الأزهرية بمسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، اليوم الأحد، وذلك ضمن فعاليات المرحلة الثانية للمسابقة، والتي تقام بمدرج ديوان المنطقة، تحت عناية ومتابعة الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي بالمنطقة، حيث يحرص كلاهما على تفقد اللجان بصفة مستمرة للاطمئنان على حسن سيرها ومدى انتظامها.

وجاءت اختبارات اليوم للمتقدمين من بعض معاهد إدارات: قلين- وسيدي سالم- وبيلا- وبلطيم التعليمية الأزهرية، حيث تم تقسيم الطلاب على 4 لجان بعد أن بلغ عددهم الإجمالي 100 متسابق، تم وضع كل 25 متقدما منهم بلجنة ثنائية التقييم من موجهي شؤون القرآن الكريم بإدارات: كفرالشيخ- دسوق- مطوبس التعليمية الأزهرية، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة نظراً للإقبال الكثيف على المسابقة.

مسابقة حفظ القرآن بالأزهر في كفر الشيخ

وجدير بالذكر أن المسابقة تقام بنظام الثلاثة مستويات مختلفة، المستوى الأول يتقدم المتسابق له بالقرآن كاملاً، والمستوى الثاني يكون بـ20 جزءًا من القرآن الكريم، أما المستوى الثالث يختبر المتسابق في 10 أجزاء فقط،، كما أنه من المقرر أن تنتهي اختبارات طلاب المعاهد يوم 26 من نوفمبر الجاري.

ويشرف على المسابقة الشيخ أحمد رمضان مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بالمنطقة، كما يقوم على الإعداد والتنظيم للمسابقة أعضاء إدارة شؤون القرآن الكريم بالمنطقة كل من السيد العقداوي، والدكتور أحمد سعد، والدكتور عبدالباسط شاهين.