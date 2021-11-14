أول ظهور لـ مصطفى فهمي بعد أزمة انفصاله عن فاتن موسى

بعد الأزمة الأخيرة التى تعرض لها الفنان مصطفى فهمي مع طليقته فاتن موسى، عاد من جديد لتصوير أحدث أعماله الفنية «السرب»، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على بداية العام الجديد.

الصور الأولى لـ مصطفي فهمي بعد أزمته الأخيرة

ونشر الفنان أمير صلاح الدين صورة جديدة تجمعه بالفنان مصطفى فهمى من كواليس فيلم «السرب»، ويعتبر ذلك أول ظهور له بعد أزمة انفصاله عن زوجته فاتن موسى، وعلق أمير صلاح الدين على الصورة قائلاً، «مع الأستاذ مصطفى فهمى.. فيلم السرب».

أزمة مصطفى فهمي مع فاتن موسي

أصدر الفنان مصطفى فهمي، بيانًا من خلال المكتب القانوني الخاص به، بشأن سرقة طليقته فاتن موسى محتويات منزل والده، كاشفًا أن طليقته اقتحمت منزل عائلته برفقة بعض الحراس وسرقت مقتنيات الشقة وبعض المستندات الخاصة بهم، مشيرًا إلى أنه طلقها لأسباب خطيرة لكن لا يصح البوح بها خوفًا على سمعته وسمعة عائلته.

وقال البيان: «فوجئ الفنان مصطفى فهمي أثناء تواجده خارج القاهرة باتصال هاتفي من حارس العقار الكائن به شقة والده ليبلغه أن طليقته حضرت ومعها عدد كبير من البودي جاردز وسيدتان مجهولتان تدعي أن واحدة منهما والدتها، وقد اقتحموا شقة والده وكسروا الأقفال واستولوا على ما بداخلها من أموال ومتعلقات خاصة به وبشقيقه الفنان حسين فهمي».

فاتن موسى ترد على مصطفى فهمي

وكتبت فاتن موسى، تقول: «بلغني من عديد من الأصدقاء الصدوقين الحقيقيين، أن طليقي الفنان العظيم مصطفى فهمي، الذي شدّد على ادعاء محافظته على قدسية أسرار الزواج والطلاق وكرامة وسمعة زوجته السابقة التي حملت اسمه وأسراره وبيّضت صورته وصفحته لسنوات، بأنه انطلق يخوض في سمعتي وسيرتي عبر بردوكاستات ممنهجة، يرسلها تباعًا على واتس آب لكل جهات الاتصال عنده كافة.. كل الأصدقاء والمعارف والزملاء والشخصيات المصرية المختلفة ومجمل غروبات الواتس آب».

وأضافت قائلة: «بيانات مغرضة كاذبة غير حقيقية تمسني وتطالني بالباطل، إضافة لإطلاق العنان للسانه وخياله في الجلسات الخاصة بشتمي واتهامي زورًا والمساس بي وإنكار فضلي وقيمتي وحضوري بحياته، والخوض في سمعتي والافتراء عليّ وقول ونسج حكايات عجيبة قذرة بحقي تحمل كل ما فيه المساس بكرامتي وسمعتي وأخلاقي وسلوكي بهدف الحشد حوله وتشويه سمعتي وصورتي والتشهير بي وتبرير ما اقترفه بحقي غدرا وعدوانا والتضييق عليّ فلا أجد نصيرا إزاء استقوائه عليّ والاستبداد بي».