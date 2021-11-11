قانوني: حضور مصطفى فهمي وطليقته أمام النيابة «وجوبي» بعد تبادل الاتهامات

شرح الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، الموقف القانوني في البلاغات المقدمة من الفنان مصطفى فهمي وطليقته فاتن موسى بقسم شرطة الدقي مساء أمس، وتبادل اتهامات بسرقة منزل الزوجية، موضحا أن النيابة العامة في هذه الحالة تستدعى كل طرف وتسمع أقواله مرة كمتهم في بلاغ الخصم ومرة أخرى كمجني عليه في البلاغ المقدم منه، وفي هذه الحالة فإن النيابة تطلب تحريات المباحث في الواقعة وبعدها تصدر قرارها باستدعاء الطرفين، ويكون حضورهما وجوبيًا ولا يحق لمحامي كل منهما أن يحضر في التحقيقات وكيلًا عن أي منهما، بل يحق للمحامي حضور جلسة التحقيق أمام النيابة العامة مع موكله.

موقف بلاغات مصطفى فهمي وطليقته

وأضاف سيد أحمد في حديثه لـ «الوطن»، أن النيابة العامة تحقق في البلاغات المعروضة أمامها بكل حياد وتجرد دون الالتفات إلى هوية الأشخاص سواء كانوا مشاهير، مثل البلاغات المقدمة من الفنان مصطفى فهمي وطليقته فاتن موسى، أو ليسوا كذلك، وأنه في حالة تمسك كل طرف بروايته واتهامه للآخر فإن النيابة العامة من المفترض أن تتخذ إجراءاتها في نهاية جلسات التحقيق معهما في حالة عدم تصالحهما والتنازل عن تلك البلاغات.

في حالة التنازل تحفظ بلاغات مصطفى فهمي وطليقته

وتابع سيد أحمد أن البلاغات المقدمة من الفنان مصطفى فهمي وطليقته وتبادل اتهامات سرقة متعلقات منزل الزوجية، هي عبارة عن قضية أسرية والتنازل فيها ينهي القضية بشكل تام، لأن الواقعة محل التحقيق ليس فيها ضرر أي من الأشخاص أو جهات الدولة، وبالتالي فإنه في حالة التصالح تغلق القضية بالحفظ وتكون كأن لم تكن.

من جانبه، قال مصدر أمني إن بلاغات مصطفى فهمي وطليقته المحررة في قسم شرطة الدقي مساء أمس، أحيلت إلى النيابة العامة المختصة صباح اليوم للتحقيق فيها.