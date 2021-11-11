مصطفى فهمي يتهم طليقته باقتحام منزل والده والاستيلاء على محتوياتها

أصدر الفنان مصطفى فهمي، بيانًا، منذ قليل، من خلال المكتب القانوني الخاص به، بشأن سرقه طليقته فاتن موسى لمحتويات منزل والده، كاشفا أن طليقته اقتحمت منزل عائلته برفقة بعض الحراس وسرقت مقتنيات الشقة وبعض المستندات الخاصة بهم.

فاتن موسى تقتحم منزل عائلة مصطفى فهمي

وقال البيان: «فوجئ الفنان مصطفى فهمي أثناء تواجده خارج القاهرة باتصال هاتفي من حارس العقار الكائن به شقة والده ليبلغه أن طليقته حضرت ومعها عدد كبير من البودي جاردز وسيدتان مجهولتان تدعي أن واحدة منهن والدتها، وقد اقتحموا شقة والده وكسروا الأقفال واستولوا على ما بداخلها من أموال ومتعلقات خاصة به وبشقيقه الفنان حسين فهمي».

مصطفى فهمي يرفع قضية سرقة سب وقذف على طليقته

واستكمل البيان: «وكانت الشقة تحتوي على أوراق ومستندات ومبالغ مالية ومقتنيات العائلة بالكامل، وإن الحارس لم يستطع التصدي بمفرده لكل هؤلاء، فقام بإبلاغ الشرطة لإيقاف هذه المهزلة، واتصل الفنان مصطفى فهمي بمكتب المحاماة الخاص به حتى يتخذوا كافة الإجراءات القانونية الصحيحة حيال ما ارتكبته هذه السيدة في حقه سواء نحو واقعة التعدي والاستيلاء على الشقة أو نشرها أخبار كاذبة والسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

مصطفى فهمي يرفض الكشف عن أسباب الطلاق من أجل أسرته

وكشف البيان أن مصطفى فهمي قام بتطليق فاتن موسى لأسباب خطيرة ولكنه لم يرغب في الخوض فيها خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حرصا منه على تاريخه وتاريخ أسرته وصورتهم، وأنها أجبرته على ردها إلى عصمته أو أن تخلق له فضائح ومشاكل لتجبره على ذلك.