فحص 279 ألف طالب ضمن مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بالبحيرة

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن إجمالي ما تم فحصه من طلاب الريف والحضر منذ انطلاق مبادرة علاج سوء التغذية لتلاميذ المدارس في 17 أكتوبر الماضي بلغ 279 ألفا و57 طالبا وطالبة، حيث تم فحص 1373336 من طلاب القطاع الريفي، و105721 من طلاب الحضر.

ووجه محافظ البحيرة بضرورة تعاون كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لدعم المبادرة ونجاحها في الوصول إلى جميع تلاميذ المدارس الابتدائية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

الكشف عن أمراض سوء التغذية

يذكر أن المبادرة تستهدف الكشف عن أمراض سوء التغذية (الأنيميا، والسمنة، والتقزم) لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالمرحلة الابتدائية، والتي تستهدف فحص طلاب جميع المدارس بالريف والحضر وعددهم حوالي مليون طالب وطالبة.

مشاركة 130 فريقا طبيا

ويشارك في المبادرة 130 فريقا طبيا متخصصا، حيث يتم خلال الحملة الكشف على أمراض الأنيميا، وذلك عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الأنيميا من عدمها ومرض التقزم (قصر القامة) عن طريق قياس طول الطفل ومقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو، وأيضاً سمنة الأطفال عن طريق قياس وزن ووطول الطفل، وقياس كتلة الجسم، ومقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو.

وفي حال اكتشاف الإصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب إلى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان، لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه، ويتم متابعة الأطفال أثناء وبعد الحملة حتى يتم شفاء الطفل تماما.