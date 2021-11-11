مصرع طفل سقط من أعلى منزله في البحيرة

لقي طفل مصرعه جراء سقوطه من أعلى سطح منزله بقرية الحناوي التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة قبل قليل، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بسقوط طفل من أعلى منزله

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة أبو حمص يفيد استقبال المستشفى جثة طفل إثر سقوطه من أعلى منزله بقرية الحناوي التابعة لذات المركز وحرر محضر بالواقعة.

بالانتقال والفحص تبين وفاة «محمد عمرو ناجي عبد الستار»، 12 سنة مقيم قرية الحناوي، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص وجرى تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

سقوط طفلة من أعلى منزلها بقرية الفالوجا

كما لقيت طفلة أخرى مصرعها إثر سقوطها من أعلى منزلها بقرية الفالوجا التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة اليوم وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة بدر يفيد استقبال المستشفى جثة الطفلة أسماء محمد جمعي، جراء سقوطها من أعلى منزلها وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.