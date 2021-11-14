وزير الدولة للإنتاج الحربي يحضر افتتاح معرض «دبي للطيران 2021»

حضر المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الأحد، افتتاح معــرض «دبي للطيران 2021» المقام بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري بمطار آل مكتوم الدولي في إمارة دبي، ويصاحب الوزير وفدًا من الوزارة يضم المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس محمد إسماعيل المحص مستشار الوزير.

توجيهات الرئيس بالإطلاع على تطور الصناعات الدفاعية

وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن معرض «دبي للطيران» يمثل منصة عالمية تجمع القادة الدوليين بقطاعات الطيران والفضاء والدفاع، مؤكدًا أن مشاركته بالمعرض تأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحضور والإطلاع على مدى التطور في مجال الصناعات الدفاعية خاصةً في ضوء التجهيز لإقامة معرض مصر الدولي للدفاع والأمن «EDEX 2021».

وأشار وزير الإنتاج الحربي، إلى حرصه على دعوة الشركات بالمعرض لحضور «EDEX 2021» المزمع إقامته في مصر في الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بنقل التكنولوجيا لجمع مجالات شركاتها

وأكد وزير الإنتاج الحربي، على اهتمام الوزارة بنقل التكنولوجيات المتقدمة في مختلف المجالات لشركاتها التابعة وعلى رأسها مجالات النظم الدفاعية.

وقال محمد عيد بكر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي، إن الوزير قد شارك خلال الفترة الماضية بعدد من المعارض الدولية من بينها «أبو ظبي، كوريا الجنوبية» وذلك للإطلاع على أحدث التكنولوجيات ودعوة أكبر عدد من الشركات للمشاركة في نسخة إيديكس المرتقبة.

ولفت المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، إلى أن حضور افتتاح معرض دبي للطيران يؤكد على عمق العلاقات بين البلدين والتكامل في المجالات كافة.