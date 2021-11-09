وزير الإنتاج الحربي يشهد توقيع بروتوكول مع شركة «نالكو» الأمريكية لمعالجة المياه بـ«البيوريت»

شهد محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة مصنع 18 الحربي وشركة «نالكو ووتر» الأمريكية، وجاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

إتاحة تقنية وحلول جديدة لمعالجة وتنقية المياه في مصر

وأشار الوزير مرسي، إلى أنَّ الهدف من هذا التوقيع هو التعاون في مجال معالجة مياه الصرف الصحي، الآبار، الشرب بمصر، مشيراً إلى أنَّ التوقيع على هذا البروتوكول سيساعد على إتاحة تقنية وحلول جديدة لمعالجة وتنقية المياه في مصر بإستخدام مادة «البيوريت».

وأضاف وزير النقل، أنَّ شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة التابعة للوزارة متخصصة في العديد من المجالات من بينها توريد وتصنيع المواد الخام الكيميائية بما في ذلك كلورات الصوديوم وبيروكسيد الهيدروجين المستخدم في إنتاج مادة البيوريت.

وأكّد وزير الدولة للإنتاج الحربي أنَّ هذا التعاون يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكامل استراتيجية معالجة المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه والاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة، مؤكّداً سعي وزارة الإنتاج الحربي لامتلاك القدرة في هذا المجال وكذا توظيف كل الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تسهم في تطوير معيشة المواطن في إطار مبادرة «حياة كريمة» وغيرها من المبادرات القومية.

«نالكو مصر»: نتطلع لإشراك القطاع الخاص بأمريكا في معالجة المياه في مصر

من جهته، صرّح طارق خالد مدير عام «نالكو مصر» أنَّ الشركة متخصصة في توريد المواد الكيميائية ومعدات معالجة المياه والتكنولوجيا والخدمات المتعلقة بها، مشيراً إلى أنَّه في إطار هذا التعاون لتقديم حلول بديلة ومبتكرة وفعالة لمعالجة المياه فقد تمّ إجراء تجارب حقلية بالتعاون مع «الإنتاج الحربي» في إحدى محطات الصرف الصحي في مصر وذلك من خلال توريد مادة البيوريت والمعدات اللازمة للتشغيل، معرباً عن تطلعه إلى أنَّ هذه الخطوة تمهد الطريق لشركات القطاع الخاص الأمريكية للقيام بدور رئيسي في قطاع معالجة المياه في مصر وزيادة الإستثمارات الأمريكية في مشروعات مياه الشرب و الصرف الصحي.

وأوضح محمد عيد بكرالمستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنَّ توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار إستراتيجية العمل بالوزارة وهي الانفتاح والتعاون مع كافة الشركات العالمية لنقل وتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم في مختلف المجالات داخل شركات ووحدات الانتاج الحربي.

وتمّ توقيع بروتوكول التعاون بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود عرفات مستشار الوزير، والمهندس محمد فؤاد مترجم، ومحمد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة.

ووقع على هذا البروتوكول كل من المهندس نزيه أحمد فؤاد الكيلاني رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة «مصنع 18 الحربي»، وطارق خالد عبدالعال الزغبي مدير عام شركة «نالكو مصر».