وزير الإنتاج الحربي يستقبل السفير المصري بالنيجر

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الأربعاء، الوزير المفوض سيد محمد أحمد الصلاحي سفير مصر لدى جمهورية النيجر لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، وجاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى وبحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

في بداية اللقاء تم الترحيب وتقديم التهنئة للسفير سيد محمد أحمد الصلاحي على توليه منصبه الجديد كسفير لمصر لدى حكومة جمهورية النيجر.

استغلال فائق الطاقة الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية

واستعرض «مرسي» الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، حيث تم التأكيد على دور الوزارة الأساسي والذي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

وأوضح وزير الإنتاج الحربي، أن هذا اللقاء يأتي بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الثنائية بين الجانبين لفتح أسواق جديدة لمنتجات شركات الإنتاج الحربي بجمهورية النيجر، ودعم الصادرات المصرية لجذب استثمارات للسوق المصرية في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة والإصلاحات الاقتصادية التي تمت بالدولة خلال الفترة الماضية وطرح نموذج يحتذى به للتعاون بين الدول الإفريقية وتحقيق الشراكة الإستراتيجية التي تعود بالنفع على كلا الجانبين.

وأضاف «مرسي»، أن الوزارة تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لصالح التعاون مع جمهورية النيجر في كافة المجالات العسكرية والمدنية.

تذليل التحديات لتعزيز التعاون بين البلدين

وأشاد سفير مصر لدى حكومة جمهورية النيجر، بدور وزارة الإنتاج الحربي التي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال قيامها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدني وصولاً للتصدير للخارج.

وأكد «الصلاحي» على حرصه على أن يكون هناك تنسيق تام بين الوزارة والسفارة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والسعي إلى تذليل أي تحديات والحرص على تعزيز التعاون بين شركات الجانبين، وذلك بالاستفادة من تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤخراً وعمق العلاقات الطيبة التي تجمع «شعب مصر وشعب النيجر».

الوزارة ترحب باستقبال وفود من جمهورية النيجر

وأكد محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، على حرص وزارة الإنتاج الحربي على فتح آفاق جديدة للتعاون مع جمهورية النيجر في كافة مجالات التصنيع المختلفة.

وأعرب المستشار الإعلامي، عن ترحيب الوزارة باستقبال الوفود الفنية لشركات جمهورية النيجر لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربي للتعرف على أرض الواقع على الإمكانيات والقدرات التكنولوجية والبشرية والتصنيعية التي تمتلكها وتحديد مجالات التعاون.