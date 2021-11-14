أسماء الطلاب المقبولين بمنحة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، أسماء الدفعة الأولى من الطلاب الوافدين المقبولين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك في إطار الدور الريادي العالمي لجمهورية مصر العربية في نشر الفكر الوسطي المستنير في مختلف دول العالم، وحرصها الشديد على رعاية الطلاب الوافدين الباحثين عن صحيح العلم الشرعي والفكر الوسطي.

وأكدت الأوقاف، أنه على الطلاب الآتية أسماؤهم سرعة التوجه إلى الإدارة العامة للبعثات والوافدين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وذلك في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ نشر هذه الأسماء، وذلك لاستيفاء إجراءات القيد وتقديم المستندات اللازمة، ومن يتخلف عن الموعد المحدد لن يتم قبوله على المنحة، وسيتم ترشيح غيره.

المستندات المطلوبة للتقديم

وذكرت المستندات المطلوبة عند التقدم:

- صورة جواز السفر مع الاطلاع على الأصل.

- التدرج الدراسي مبينًا فيه تقدير العام الماضي.

- خطاب من سفارة دولته.

- إفادة بأنه غير مقيد على أي منحة دراسية داخل جمهورية مصر العربية .

- إفادة بشأن إقامته بالمدينة الجامعية من عدمه .

- شهادة صحية معتمدة تفيد خلوه من الأمراض المعدية.

أسماء الطلاب المقبولين

وأعلنت بيان بالأسماء المقبولة:

- محمد عاشق الرحمن الهند ك أصول الدين.

- محمد شارق خان الهند ك أصول الدين.

- محمد أويس عبد الجبار محيي الدين بكر الهند ك اللغة العربية.

- عبد المجيد بن أختر حسين الهند ك لغة عربية.

- شاكر حسين كلوويتوكوزيل الهند ك أصول الدين.

- ألطاف جيلكاد لطيف الهند ك أصول الدين.

- أبو صالح عباس الهند كلية أصول الدين.

- إدریس جدهم دنا نیجیریا مرکز الشیخ زاید.

- يوسف هدية الله نيجيريا ك الدراسات الإسلامية.

- يوسف محمد احمد نيجيريا ك شريعة وقانون.

- نذير يهونا نيجيريا ك أصول الدين.

- مصطفى عبد الغفار بولاكالي نيجيريا ك أصول الدين.

- محمد صالح عبد الحفيظ نيجيريا ك أصول الدين.

- محمد الجامع عبد الرحيم نيجيريا ك أصول الدين.

- محمد إسحاق نيجيريا ك الشريعة والقانون.

- محمد أبوبكر بدماصي نيجيريا ك اللغات والترجمة.

- كمال عبد القادر إبراهيم نيجيريا ك الدراسات الإسلامية.

- قاسم ابوبكر نيجيريا ك الشريعة والقانون.

- فاطمة عبد الله عباس نيجيريا ك الدراسات الإسلامية.

- علي داود أيوميدي نيجيريا ك تربية.

- عفيفة ساتر يونو قدرى نيجيريا ك الدراسات الإسلامية.

- عزير علي ثاني نيجيريا ك الشريعة والقانون.

- عبدالقادر مي درا ثاني نيجيريا معهد البعوث.

- عبدالرحمن أحمد نيجيريا كلية اللغة العربية.

- عبد الله عبد الله نيجيريا ك الدراسات الإسلامية.

- عبد الكريم نعيم نيجيريا ك شريعة وقانون.

- عبد العزيز مصباح الدين نيجيريا ك الشريعة والقانون.

-عبد الرحيم حسن تايى نيجيريا ك شريعة وقانون.

-عبد الرحمن صالح نيجيريا ك أصول الدين.

- عائشة محمد أول نيجيريا مدرسة الطيب للقرآن.

- صلاح الدين شرف الدين نيجيريا معهد البعوث.

- سنسوسى عمر نيجيريا ك الدراسات الإسلامية.

- ساجده محمد ثاني نيجيريا ك الدراسات الإسلامية.