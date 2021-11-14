طلاب المدارس يزورون إحدى نقاط الإطفاء بمطروح 

نظمت مديرية أمن مطروح، زيارة لطلاب إحدى المدارس الابتدائية لإحدى نقاط الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية بالمديرية حتى يتعرف الطلاب على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة في الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم إلى جانب التوعية بمخاطر الحريق والوقاية منها.

وجاء ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى النشء لما لها من دور إيجابي على تنمية الوعى الأمني لكافة فئات وأطياف المجتمع.

ومن جانبهم توجه القائمين على تلك الزيارات بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما النشء صغار السن.