«محمد» في دعوى نشوز: مراتي زهقت بعد سنه زواج ومش معترفة بالتقاليد

تلقى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، دعوى نشوز من أغرب الدعاوى التي نظر فيها خبراء مكتب التسوية، حيث طلب «محمد» تطليق زوجته «ه‍. ع»، بحجة أنها لا ترغب في العيش معه بسبب الملل الذي أصابها بعد عام واحد من الزواج، وأنها تريد حريتها مع صديقاتها والسفر خارج البلاد معهن للتنزه، حسب دعواه أمام المحكمة.

زواج بعد قصة حب طويلة

قال «محمد»: «نشأت بيننا قصة حب منذ الطفولة بحكم الجيرة بيننا، فكنت أنتظر اللحظة التي تجمعنا سوياً، وبعد أن انتهينا من دراستنا الجامعية تمت خطبتنا، فكنت أتنازل عن أشياء كثيرة على أمل أن تغير من نفسها بعد الزواج، لكن خاب أملي، فلم تهتم بأي شئ سوى مظهرها وشكلها الاجتماعي أمام الجميع، وبعد عامين تزوجنا وسط حفل زفاف ضخم مثل صديقاتها، وسافرنا لشهر عسل فخم لرغبتها في ذلك».

الزوجة ملت روتين المعيشة

وأضاف «محمد»، في دعواه «بعد العودة من شهر العسل بدأنا في ممارسة حياتنا اليومية بشكل طبيعي، لكنها لم تتحمل المسؤولية مثل أي زوجة، فكانت دائمة الخروج، ورغم خروجنا سوياً، لكن لم يعجبها ذلك، وترى أن حياتنا مملة، وكانت كثيرة الشكوى، مما جعلني لا أطيق الحياة برفقتها، وبدأت أشكو لأهلها، وكانوا يؤيدونها في كل أرائها».

الزوجة قررت السفر دون إخباره

وتابع الزوج حديثه: «اتفاجئت أنها حجزت تذاكر السفر علشان تسافر مع صاحباتها، ولما واجهتها قالتلي إنها زهقت من العيشة معايا وأن الحياة والأيام مكررة، وأنها هتسافر علشان تفصل عن حياتنا اليومية، ولما رفضت بحكم أننا في مجتمع شرقي قالتلي إنها مش بتعترف بالعادات والتقاليد، وأني بكبت حريتها، ولما اقترحت عليها الانفصال على شكل تهديد مهتمتش واختارت السفر».

الزوج فشل في إصلاح حال زوجته

وأشار الزوج، أنه حاول أكثر من مرة الانفصال أو أن يجعلها تعدل عن حالها لكنها رفضت، مدعية أنه شخص تقليدي يمتلك عقلا ضيقا، وحينما لجأ لأهلها رفضوا التدخل واختاروا حرية أراء ابنتهم».

دعوى نشوز

وأنهى الزوج حديثه بأنه قرر الانفصال عنها، بعد عام من الزواج، لأنه فشل في إصلاح أفكارها، ولجأ لمحكمة الأسرة ليقيم دعوى تطليق ضد زوجته، ومازالت الدعوى منظورة حتى الآن.