إخلاء سبيل طلاب مشاجرة «حقوق الإسكندرية» بكفالة 5 آلاف جنيه

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح باب شرقي بالإسكندرية، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل طرفي مشاجرة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وذلك بكفالة مالية وقدرها 5 آلاف جنيه لكل من أطراف المشاجرة، وهم طالب بكلية الحقوق، وطالب بكلية الآداب، وشقيقه في المعهد، وذلك بعد توجيه عدة اتهامات لهم تشمل المشاجرة وحيازة أسلحة بيضاء أمام بوابة كلية الحقوق.

مشاجرة طلاب حقوق إسكندرية

كانت مشاجرة نشبت خارج نطاق الحرم الجامعي، في شارع «سوتر»، بين طالبين، الأول مقيد في الفرقة الأولى بكلية الحقوق، والثاني طالب بالفرقة الثانية في كلية الآداب، وشقيقه، وشخص ثالث غير معلوم، حيث تعدى طالب كلية الحقوق بالضرب على طالب كلية الآداب، مستخدما أداة حادة «مطواة»، ما أدى إلى إصابته بجرح قطعي أسفل الذقن، وسحجات بأحد الذراعين، وحاول الهرب إلى داخل كلية الحقوق، من خلال الباب الفرعي.

إصابة طالب بسحجات بالجسم

وقام أمن كلية حقوق الإسكندرية، بغلق بوابة الكلية، حيث كان يوجد عدد كبير من الأفراد بالشارع، خشية دخولهم إلى الكلية وامتداد المشاجرة داخل الحرم الجامعي، وعقب ذلك قام طالب كلية الاداب ومن معه، بالتعدي أيضاً بالضرب على طالب كلية الحقوق، بالأيدي وبكرسي خشبي، ونتج عن ذلك إصابته بسحجات في أماكن متفرقة من الجسم.

والدة طالبين: أحاول جمع مبلغ الكفالة

وقالت سحر عبدالعاطي، والدة أحمد رمضان عوض، الطالب في الفرقة الأولى بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، 18 سنة، المجني عليه في واقعة جامعة الإسكندرية، إن نجلها مازال مريضا، وأنها حالياً تحاول تجميع مبلغ الكفالة وقدره 10 آلاف جنيه لابنها الأول والثاني المتهمين في الواقعة.