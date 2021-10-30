مشاجرة بالمطاوي بين طلاب جامعة الإسكندرية أمام كلية الحقوق

تداولت صفحات الإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو يظهر مشاجرة بين مجموعة من الطلاب أمام الباب الرئيسي لكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، في شارع «سوتر» بمنطقة «الأزاريطة»، وسط المدينة، حيث تسببت المشاجرة في سقوط أحد الأطراف على الأرض، مغشياً عليه، نتيجة الضربات التي تلقها بأداة حادة «مطواة».

مشاجرة بين مجموعتين من الطلاب بينهما فتاة

ووفقاً لما ظهر في الفيديو المتداول، فقد بدأت المشاجرة بشكل مفاجئ، وكانت الاطراف عبارة عن مجموعة من الشبان، ما بين 3 إلى 4 طلاب، بينهم اثنان كانا ينزفان الدماء، بينما شوهدت فتاة بين أفراد المجموعتين، ظهرت في مقطع الفيديو أثناء الدفاع عن أحد الأطراف.

وحاول الطلاب أثناء التشاجر، دخول باب كلية الحقوق في الإسكندرية، خاصة وأن المشاجرة كانت أمام البوابة الرئيسية للكلية، إلا أمن الكلية تصدى لهم ومنع دخول أي طرف، وسط صراخ بعض الطالبات، أثناء مشاهدة المشاجرة.

حقيقة مشاجرة كلية حقوق جامعة الإسكندرية

وقال مصدر مسؤول داخل جامعة الإسكندرية لـ«الوطن»، إن المشاجرة اندلعت بين طالب بكلية الحقوق وطالب آخر بكلية الآداب، وكانت أمام أبواب الكلية، مما تسبب في حالة من الفوضى العارمة، دون أي اعتبار للحرم الجامعي، أو التواجد أمام باب الكلية، وإحداث حالة من الفوضى والقلق بين الطلاب خلال اليوم الدراسي.

وأضاف أنه تم إبلاغ إدارة الجامعة بالواقعة، حيث قررت فتح تحقيق عاجل في الواقعة، خاصةً وأن الطالبين أطراف المشاجرة مقيدين بكليات المجمع النظري، ويجري الوقوف على أسباب الواقعة، وما حدث بين الطالبين، مما تسبب في حدوث المشاجرة بينهما، بمشاركة آخرين.

وأكد أنه من المتوقع تجميع كافة المشاهد التي تم التقاطها أمام أبواب الكلية، والبدء في التحقيق، إَضافة إلى معاقبة الطلاب أطراف الواقعة، لخروجهم عن الآداب والأعراف الجامعية.

وعلمت «الوطن»، قبل قليل، أن هيئة الإسعاف تلقت بلاغاً بوجود مصاب إثر مشاجرة أمام كلية الحقوق، إلا أنه فور وصول سيارة الإسعاف إلى محل الواقعة، تبين أنه تم نقل المصاب بمعرفة ذويه إلى المستشفى الأميري الجامعي.