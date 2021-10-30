القصة الكاملة لمشاجرة طلاب بالمطاوي أمام كلية حقوق إسكندرية

في واقعة مخالفة لكافة الأعراف والتقاليد الجامعية، نشبت مشاجرة بين طالبين أمام بوابة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، باستخدام سلاح أبيض «مطواة»، مما تسبب في إصابة أحد الأطراف، ونقله إلى المستشفى، ومن المقرر أن يتم عرض الطالبين على مجلس تأدييب بالجامعة.

تفاصيل واقعة مشاجرة طلاب كلية الحقوق الإسكندرية

نشبت مشاجرة خارج نطاق الحرم الجامعي، في شارع «سوتر»، اليوم السبت، بين طالبين، الأول مقيد في الفرقة الأولى بكلية الحقوق، والثاني طالب بالفرقة الثانية في كلية الآداب، وشقيقه، وشخص ثالث غير معلوم، حيث قام طالب كلية الحقوق بالتعدي بالضرب على طالب كلية الاداب، مستخدما أداة حادة، مما أدى إلى إصابته بجرح قطعي أسفل الذقن، وسحجات بأحد الذراعين، وحاول الهرب إلى داخل كلية الحقوق، من خلال الباب الفرعي,

أمن كلية حقوق الإسكندرية يغلق الأبواب بسبب المشاجرة

وقام أمن كلية حقوق الإسكندرية، بغلق بوابة الكلية، حيث كان يوجد عدد كبير من الأفراد بالشارع، خشية دخولم إلى الكلية وامتداد المشاجرة داخل الحرم الجامعي، وعقب ذلك قام طالب كلية الاداب ومن معه، بالتعدي أيضاً بالضرب على طالب كلية الحقوق، بالأيدي وبكرسي خشبي، ونتج عن ذلك إصابته بسحجات في أماكن متفرقة من الجسم.

وعلى الفور، حضرت قوة من مباحث قسم شرطة باب شرقي، تمكنت من ضبط طالب الحقوق المتهم الأول، والسيطرة عليه واصطحابه ومعه عدد من المشاركين في المشاجرة، إلى ديوان القسم، لاتخاذ اللازم، بينما تم نقل طالب كلية الآداب إلى المستشفي الرئيسي الجامعي (الميري)، حيث تبين إصابته بجرح قطعي أسفل الذقن، وتحرر عن الواقعة محضر بقسم شرطة باب شرقي، ويجري عرض المتهم الأول على النيابة، لاستكمال الإجراءات القانونية.

حقوق إسكندرية ترد على الواقعة رسمياً

وأكد الدكتور أمين مصطفي، عميد كلية الحقوق، أن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أصدر تعليماته باتخاذ اللازم تأديبياً نحو هؤلاء الطلاب، لتصرفهم المشين أمام بوابة الحرم الجامعي.