حبس عاطل حاول تهريب مخدرات لخاله في سجن طوخ

أمرت نيابة طوخ بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لضبطه خلال محاولة تهريبه أقراص مخدرة لخاله السجين أثناء الزيارة بسجن مركز شرطة طوخ، والمحبوس احتياطيا على ذمة إحدى القضايا، ومحدد له جلسة 17 نوفمبر الجاري، لاتهامه بالشروع فى قتل وبلطجة وحيازة سلاح ناري بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، وطلبت النيابة تحريات المباحث.

بضبط عاطل حاول تهريب مخدرات لداخل سجن طوخ

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، بضبط عاطل حاول إدخال كمية من الأقراص المخدرة داخل الزيارة المعدة لخاله المسجون احتياطيا بسجن المركز.

وبإجراء التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد عنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، تبين أنه أثناء قيام ضباط وحدة مباحث المركز بتفتيش أشخاص ومتعلقات الزائرين القادمين لزيارة ذويهم المودعين بسجن المركز، تمكنوا من ضبط «أحمد إ م»، 18 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، بحوزته 30 قرصا أبترل داخل الزيارة المعدة لخاله السجين «حماده م إ»، والمحبوس احتياطيا على ذمة أحد القضايا، ومحدد له جلسة 17 نوفمبر الجارى شروع فى قتل وبلطجة وسلاح نارى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش، أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد إدخالها لخاله السجين، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس عاطل لإتجاره في مخدر الاستروكس ببنها

وأمرت نيابة قسم بنها بحبس عاطل 4 أيام لقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة، وضُبط بحوزته 60 كيسا من الأستروكس، وطلبت النيابة تحريات المباحث.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول بنها، بورود معلومات سرية لضباط مكافحة المخدرات بالتنسيق مع الغدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام عاطل بدائرة المركز بالإتجار بالمواد المخدرة.

وعلى الفور أجرى تشكيل حملة أمنية بعد استئذان النيابة العامة، وتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط «محمد ص م»، 19 سنة، عاطل، مقيم دائرة القسم، وبحوزته 60 كيس من مخدر الاستروكس، ومبلغ مالي 120 جنيها، وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات من المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الأثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه

التصريح بدفن مهندس لقي مصرعه أثناء غسيل سيارة

فيما صرحت نيابة شبرا بدفن مهندس لقي مصرعه في بهتيم إثر تعرضه لصعق كهربائي خلال قيامه بتوصيل ماكينة غسيل سيارات كهربائية، حيث حدث ماس كهربائى بالكابل الخاص بالماكينة، ونتج عنه صعقه أثناء إمساكه بمسدس المياه الخاص بها ووفاته في الحال.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد سالم الدقميرى مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بورود بلاغ بتعرض شخص للصعق الكهربائى من مكينة غسيل كهربائية ووفاته فى الحال.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص من قبل ضباط البحث الجنائى تحت إشراف اللواء محمد عنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، تبين أنه أثناء قيام «عبد العزيز م ع»، 27 سنة، مهندس كهرباء أجهزة طبية، مقيم بهتيم دائرة القسم، بتوصيل ماكينة غسيل مياه كهربائية، حيث حدث ماس كهربائى بالكابل الخاص بالماكينة ونتج عنه صعقه أثناء إمساكه بمسدس المياه الخاص بها، ووفاته فى الحال.

وبتوقيع الكشف الطبى على المتوفى، ورد بتقرير مفتش الصحة عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن الوفاة نتيجة صعق كهربائي باليد اليسرى.