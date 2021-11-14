الزراعة تشدد على تنفيذ تعليمات الحكومة بشأن غير الملقّحين ضد كورونا

شدد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على قيادات القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، بمتابعة تنفيذ تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدقة وحسم، والخاصة بمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا لمقار عملهم، اعتبارا من غدٍ الإثنين 15 نوفمبر الحالي.

ولفت وزير الزراعة بحسب بيان عنه، إلى تنفيذ برنامج لتوفير اللقاحات مجانا لجميع العاملين في الوزارة، موضحا أنّ كل من أخذ اللقاح حصل على شهادة تفيد بتطعيمه، فضلا عن أنّ وزارة الصحة أصدرت تطبيقا لسهولة التعرف على موقف كل مواطن من حيث حصوله على اللقاح من عدمه.