«الزراعة» تكشف أهم التوصيات للمزارعين خلال التقلبات المناخية

طالبت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المزارعين، بضرورة التعامل مع موسم الأمطار الحالي، بعدد من الإجراءات لتخطي مرحلة الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد.

وكشف مركز تغير المناخ عن عدد من الملاحظات في النقاط التالية.

1. في حالة تساقط كميات كبيرة من الأمطار، يجب العمل على تصفية المياه من الأراضي المنزرعة فورًا، منعًا لحدوث تشبع زائد للتربة بالمياه وتوقف النباتات عن الامتصاص.‏‏

2. لمحصول البنجر يتم إضافة من 8 إلى 10 لترات حمض فسفوريك في الري بالغمر مع أقرب رية بعد انتهاء هذه الموجة.‏

3. التحذير من فرص زيادة انتشار ذبابة المقات (ديدان ثمار القرعيات) – أمراض البياض الزغبي على القرعيات وأمراض اللفحات على البسلة والفاصوليا واللفحة المتأخرة والبياض الدقيقي على الطماطم، جنوب الصعيد.‏

4. إجراء رشات وقائية (بالمركبات النحاسية) للبصل المبكر في جنوب الصعيد في حال سقوط أمطار في هذه المناطق.

5. التحذير من أمراض التربة في محاصيل الباذنجان والفلفل والطماطم في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها.

6. اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد العفن الرمادي على أوراق وثمار الطماطم في حال سقوط أمطار على هذه المناطق.

7. الرش العاجل لبساتين الفاكهة (الرمان – البرتقال) بمركبات الكالسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت بعد انتهاء الموجة منعًا لتشقق الثمار.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني المصري، قد حذرت من استمرار السحب المنخفضة الممطرة على سوهاج، موضحة أنَّه من المتوقع تكاثر السحب الممطرة على قنا، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا يصاحبها نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة الناتج من الهواء الهابط من أسفل السحابة، وتشير آخر صور للأقمار الصناعية إلى استمرار السحب الرعدية على الغردقة وسفاجا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح الهابط من أسفل السحابة.