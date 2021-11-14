«دينا» تثير حيرة الجمهور بفستان زفاف: «مافيش أحلى من الجواز»

أثارت الفنانة دينا حالة من الجدل بين جمهورها بعد نشرها صورة لها بفستان زفاف عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، دون توضيح مناسبة الصورة التي دفعتها لارتداء هذا الفستان.

صورة لـ«دينا» تثير الجدل

وكتبت «دينا» تعليقًا على الصورة: «مافيش أحلى من الجواز»، وتساءل الجمهور في تعليقاتهم على سبب الصورة ومناسبتها، حيث كتب أحد الأشخاص قائلاً: «هتتجوزي ولا إيه؟»، فيما كتب آخر: «مبروك يا عروسة»، وعلق ثالث: «فرحك ولا إيه؟»، إلا أنها لم ترد على أي من التعليقات إلى الآن.

دينا زوجة محمود حميدة في «نقل عام»

وفي سياق مختلف، تبدأ دينا تصوير أولي مشاهدها في مسلسل «نقل عام» للمخرج عادل أديب، الثلاثاء المقبل، داخل أحد مواقع التصوير التي لم تتحدد بعد، حيث تجسد دور زوجة الفنان محمود حميدة، بحسب الأحداث، ويشاركها البطولة كل من سميحة أيوب، سوسن بدر، ريم البارودي، مريهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، نهلة سلامة، عابد عناني، من تأليف ورشة من المؤلفين الشباب.

دينا ضيف شرف فيلم «مربع برمودا»

وعلي الجانب الآخر، شاركت دينا كضيف شرف في فيلم «مربع برمودا» للمخرج طارق رفعت، حيث انتهت من تصوير مشاهدها فيه، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته كل من مصطفي خاطر، عمرو عبد الجليل، هنا شيحة، سوسن بدر، بيومي فؤاد، محمد جمعة وكوكبة من النجوم.

وأعربت دينا في تصريحات سابقة لـ «الوطن» عن سعادتها بالأصداء الإيجابية لدورها في مسلسل «السيدة زينب» المعروض حالياً عبر إحدي القنوات الفضائية، حيث أكدت أنها جسدت دوراً مختلفاً شكلاً ومضموناً عن سابق أدوارها، لافتة إلي أنها استمتعت بكواليس تصويره.

وشارك في بطولة «السيدة زينب» سوسن بدر، محمود عبد المغني، ليلي عز العرب، أحمد وفيق، سامي مغاوري، أشرف عبد الغفور، فراس سعيد، حسام داغر وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.