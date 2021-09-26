دينا: شخصيتي في «السيدة زينب» عاملة قلق.. والجمهور بيتمنالي الخير

حالة كبيرة من الجدل أحدثتها الفنانة دينا، خلال الفترة الماضية، بمجرد الإعلان عن دورها في مسلسلها الجديد السيدة زينب، وكشفها عن بعض الصور الخاصة بالعمل.

بدأ الجدل حينما نشرت دينا صورتها بالحجاب على صفحتها الخاصة عبر موقع إنستجرام، وظن الجمهور بأنها تحجبت بالفعل، وتلاها نشر صورة لها بالنقاب من العمل ذاته.

دينا تسبب جدل بسبب السيدة زينب

وعن الشخصية التى تقدمها الفنانة دينا فى مسلسل السيدة زيتب، قالت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «شخصيتي عاملة قلق فى السيدة زينب، مش عارفة ليه من وقت ما أعلنت عنها، والناس اتفاعلت معاها بشكل كبير، بس أنا مبسوطة إني لقيت الجمهور بيتمنولى الخير، لما فكروا إني لبست الحجاب».

وتابعت دينا: «فعلا الشخصية اللى أنا بقدمها شخصية مش سهلة، وفيها تفاصيل كتيرة جدا ومركبة، علشان كدا الجمهور هيتفاعل معاها بشكل كبير حتى لما يشوفوها».

وأوضحت دينا سبب اسم العمل فقالت: «العمل اسمه السيدة زينب، لأن أحداثه بتحصل فى منطقة السيدة زينب، وقصص وحكايات هتحصل هناك بين الأبطال».

مسلسل السيدة زينب

يذكر أن مسلسل السيدة زينب، يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم دينا وسوسن بدر وأحمد وفيق وفراس سعيد ومحمود عبد المغنى وأشرف عبد الغفور ولبنى ونس وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

فيلم سقراط ونبيلة

يذكر أن الفنانة دينا، كانت انتهت مؤخرا، من تصوير فيلمها الجديد سقراط ونبيلة، الذي تشارك فى بطولته بجانب أشرف عبد الباقي وأحمد فتحى ومحمد فهيم وسامى مغاورى وعدد أخر من الفنانين وهو من إخراج هشام الشافعي.