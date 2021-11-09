دينا ترقص على أنغام «الحلوة» وتغلق التعليقات (فيديو)

نشرت الفنانة دينا فيديو عبر موقع الفيديوهات والصور انستجرام وهي ترقص بالهوت شورت على أنغام أغنية «الحلوة» للمطرب محرم فؤاد، وذلك على غرار الفنانة فيفي عبده والتي نشرت منذ أيام فيديو لها وهي ترقص بهوت شورت جينز وواجهت العديد من الانتقادات.

وأغلقت دينا خاصية التعليقات على هذا الفيديو.

جدل مسلسل السيدة زينب

وحدث مؤخرًا جدل عن تقديم الفنانة دينا دور السيدة زينب في عمل درامي، وذلك بعد ظهورها بالحجاب، لتظهر دينا وتنفي خلال منشور عبر انستجرام، أن المسلسل ليس ديني.

وقالت دينا، إن السيدة زينب مسلسل اجتماعي وليس ديني، مؤكدة أن قيامها بتجسيد شخصية السيدة زينب أمر غير صحيح بالمرة.

وأضافت دينا، أن المسلسل لا يتعرض بالأساس لشخصية السيدة زينب رضى الله عنها من قريب أو بعيد، وإنما أحداث العمل فقط تدور في حي السيدة زينب، وما يرتبط بهذا الحي العريق من موروثات ثقافية وعادات اجتماعية.

واختتمت: «المسلسل يدور في إطار اجتماعي بحت وليس له أي علاقة بالدين، وأنا بمثل دور سيدة محجبة، المسلسل بطولة الفنانة القديرة سوسن بدر والفنان محمود عبدالمغنى، وأحمد وفيق وليلى عز العرب وحسام داغر، ومن تأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى».