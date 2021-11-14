«الإنجيلية»: نقف بكل قوة ضد الإساءة إلى الرموز والعقائد الدينية

قالت كنيسة الطائفة الإنجيلية بمصر، إن التاريخ أثبت صلابة النسيج المصري الأصيل في مواجهة جميع أشكال التطرف والكراهية، وأثبت المصريون، أن التسامح وقبول التنوع من القيم المصرية التاريخية، فالعلاقة بين المصريين لها رصيد ومخزون عظيم من المحبة والعيش المشترك، في مواجهة التحديات ونشر التطرف، وبرهن -على مر العصور- المصريون، على إيمانهم بالاعتدال والوسطية الدينية.

زكي: نقف صفا واحدا وقلبا واحدا مع الدولة المصرية

وأكد الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر في بيان للكنيسة منذ قليل، أننا «نقف بكل إخلاص ووطنية، صفًّا واحدًا، وقلبًا واحدًا مع الدولة المصرية، ومع جميع المؤسسات الدينية المصرية الوطنية المخلصة، لتحقيق السلام والتسامح والمحبة بين الشعوب، كما أننا نقف بكل قوةٍ ضد الإساءة إلى الرموز والعقائد الدينية، وفي مواجهة أي سلوك متطرف يستهدف التشتيت والزعزعة.

احترام التنوع والتعددية أساس العيش المشترك

وشدد على أنَّ احترامَ التنوعِ والتعدديةِ، أساسُ العيشِ المشتركِ، وإنْ كنا غيرَ قادرينَ على أن نحبَّ إخوتَنا الذينَ نراهم، فكيفَ نستطيعُ أنْ نحبَّ اللهَ الذي لا نراه؟‏

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، نقف بكل إخلاص صفًّا وقلبًا واحدًا مع الدولة المصرية والمؤسسات الدينية، لنشر السلام المجتمعي، ومواجهة التطرف، ونقف بكل قوةٍ ضد الإساءة إلى الرموز والمعتقدات الدينية.

وأكدت الطائفة على عدة محاور أهمها:

- التسامح وقبول التنوع قيم مصرية تاريخية.

- إن كنا غير قادرين على أن نحب إخوتنا الذين نراهم، فكيف نستطيع أن نحب الله الذي لا نراه؟

- النسيج المصري «أصيل»، وأقوى من أي محاولات للتشتيت والزعزعة.

- احترام التنوع والتعددية أساس العيش المشترك.