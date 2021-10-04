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محمود مسلم

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

أندريه زكي: السادس من أكتوبر تاريخ فخر ونجاح في حياة المصريين

كتب:

الوطن
01:08 م | الإثنين 04 أكتوبر 2021
زكي

زكي

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

«زكي»: القوات المسلَّحة قدمت نموذجًا شجاعًا أمام العالم

كما أرسل أيضًا برقية تهنئة مماثلة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية، إن السادس من أكتوبر هو تاريخ فخر ونجاح في حياة المصريين، قدمت فيه القوات المسلَّحة الباسلة نموذجًا شجاعًا للعسكرية المصرية أمام العالم أجمع.

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