رئيس الطائفة الإنجيلية يعزي البابا تواضروس في رحيل الأنبا هدرا مطران أسوان

نعت رئاسةُ الطائفةِ الإنجيليَّةِ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، رحيلَ نيافة الأنبا هدرا، مطران أسوان، رئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو.

وتقدَّمُ الدكتور القس أندريه زكي بخالصِ العزاءِ لقداسةِ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازةِ المرقسيةِ، مضيفا «نصلِّي أن يمنحَ الربُّ العزاءَ لكلِّ محبِّيه ولشعبِ الكنيسةِ».

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم وفاة الأنبا هدرا مطران أسوان.