«صناعة النواب» تناقش معوقات التنمية.. ومساعد الوزيرة: هناك نمو ملحوظ

قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة بحاجة لمعرفة الآلية والاستراتيجية التي تقوم عليها خطة وزارة الصناعة والتجارة لزيادة الصادرات لـ100 مليار جنيه، بجانب معرفة المعوقات التي تعرقل التنفيذ من الناحية التشريعية، مؤكدا أن اللجنة ستعقد عدة اجتماعات بشأن زيادة الصادرات.

الطريق التشريعي لتنفيذ استراتيجية الوزارة

ومن جانبه، علق إبراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات الاقتصادية، أن لجنة الصناعة بالبرلمان هي الطريق التشريعي لتنفيذ استراتيجية الوزارة، وفيما يخص التجارة فتوجيهات الحكومة واضحة للوصول إلى 100 مليار للصادرات.

وأكد السجيني، خلال اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان برئاسة المهندس معتز محمود، لمناقشة المشكلات التي تعترض تنمية قطاع الصناعة وتطويره وأثره على جذب الاستثمار الداخلي والخارجي وزيادة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار عام 2030، أن خطة الوزارة واضحة لرفع معدل التصدير، موضحا أن هناك نموا ملحوظا بالأرقام حيث زادت الصادرات خلال عام 2020 من 29 مليارا إلى 34 مليار جنيه في عام 2021.

وأوضح السجيني أن الخطة والخطوات التي اتبعتها الوزارة لزيادة الصادرات، متمثلة في فتح أسواق جديدة من عدة محاور على رأسها الاتفاقيات التي وقعتها مصر مثل اتفاقية مع أفريقيا والكومسا، كما أن منطقة التجارة الحرة مع 55 دولة في حيز التنفيذ في شهر يناير المقبل، مشيرا إلى أن لأول مرة نرى البرتقال واليوسفي المصري في السوق البرازيلية.

وأفاد بأنه في يناير سنة 2021 ‏هناك اتفاقية مع بريطانيا داخل حيز التنفيذ لزيادة الصادرات المصرية، بجانب صندوق المساندة التصدرية، كما تم ‏إعفاء النقل لأفريقيا 80% تتحملها الدولة المصرية ولكن هناك أزمة تواجهنا في النقل فنحتاج إلى مركب لنقل السلع إلى أوروبا في وقت قصير، وحتى نتلافى إتلاف السلع بجانب التكلفة وسنبدأ بإيجار مركب ثم الشراء.

‏وقال النائب معتز محمود إنه تم تقسيم العمل داخل اللجنة وكل نائب مسؤول عن في قطاع وملف الصناعة، الأسبوع المقبل سنبدأ مناقشة ملف وقطاع الأسمنت داخل اللجنة ثم نناقشه ونصدر توصياتنا.

معوقات في القانون تعدلها اللجنة

وأكد معتز أنه عند توليه رئاسة اللجنة أرسل أول جواب حول الأراضي الصناعية وعدد المصانع التي تم بناؤها والتي تعمل وعدد المصانع التي لا تعمل، موضحا أن الدولة شكَّلت لجنة لرؤية الجادين والمنتفعين والأشخاص الذين يسقعون الأراضي من أجل المصلحة الشخصية، موضحا أنه تم الوصول إلى أكثر من 50% من الأشخاص يسقعون الأراضي.

وأشار معتز إلى أن اللجنة دورها تشريعي وتوصياتنا للجهة التنفيذية ونوصي لما نراه صحيح، مؤكدا أن أي معوقات في القانون دورنا أن نعدلها داخل اللجنة من أجل زيادة التصدير.