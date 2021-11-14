«صحة النواب»: اعتماد لقاح «كوفي فاكس» المصري عالميا حال نجاحه

بدأت هيئة الدواء المصرية، إجراء التجارب السريرية على اللقاح المصري «كوفي فاكس» المضاد لفيروس كورونا، الذي يعد ثمرة تعاون بين المركز القومي للبحوث وشركة «فاكسين فالي»، التي قدمت جميع سبل الدعم الفني خلال الدراسات ما قبل السريرية.

اعتماد لقاح «كوفي فاكس»

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن لقاح كورونا المصري الجديد «كوفي فاكس» ما زال قيد التجارب وأن الدولة وفرت كل الدعم المطلوب لمن ساهم في إنتاج هذا اللقاح الجديد حتى يخرج إلى النور.

وأضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللقاح المصري الجديد «كوفي فاكس» إذا ثبتت التجارب التي تجرى حاليا عليه نجاحه، فسوف تقوم وزارة الصحة بتسجيله في منظمة الصحة العالمية حتى يجرى اعتماده كلقاح لفيروس كورونا ويتم تداوله في مصر وخارجها.

قانون مواجهة الجوائح الصحية

وكان مجلس النواب وافق نهائياً على مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، حيث نص مشروع القانون على عدد من العقوبات، حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها وفقًا لأحكام القانون، ومن بين العقوبات التي حددها القانون الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة.

وتشمل عقوبات قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية من يحرض على عدم الحصول على اللقاح، أو يروج شائعات كاذبة، لكن الشخص الذي لم يحصل على اللقاح نناشده بالحصول عليه واتباع التعليمات، لكن لا توجد عقوبة جنائية يمكن توقيعها عليه، لأن اللقاح ليس إجباريا حتى هذه اللحظة.