مصرع شخص في انفجار سيارة مفخخة أمام مستشفى ليفربول للنساء

قتل شخص وأصيب آخر جراء انفجار سيارة أمام أحد مستشفيات النساء في مدينة ليفربول الإنجليزية، بحسب ما أعلنت الشرطة البريطانية، في حادث يثير كثيرًا من علامات الاستفهام.

وأوضحت الشرطة البريطانية، وفق ما نقلت قناة «روسيا اليوم»، أنها تلقت بلاغا يفيد بوقوع انفجار أمام مستشفى ليفربول للنساء، فيما تحركت عناصرها مسرعة على الفور إلى موقع الحادث، فضلًا عن توجيه عدد من وحدات خدمة الإطفاء.

سيارة أجرة توقفت أمام المستشفى قبل انفجارها

وأعربت الشرطة البريطانية عن أسفها لمقتل أحد الأشخاص، بينما تم نقل آخر مصابا بجروح جراء الانفجار، إلا أنها أكدت أن حالته ليست خطيرة.

وتعمل السلطات البريطانية حاليًا على كشف ملابسات الحادث، الذي يعود إلى انفجار سيارة أجرة بعد توقفها أمام المستشفى، فيما انضمت وحدات من مكافحة الإرهاب إلى التحقيقات رغم أن الدلائل لا تشير بعد إلى أن الحادث إرهابي.