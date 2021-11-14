الأمن العراقي يعلن القبض على 3 إرهابيين بالفلوجة

أعلن الإعلام الأمني العراقي، اليوم، القبض على 3 إرهابيين؛ اثنين منهم في منطقة الجولان، والثالث من أعضاء نفس الشبكة في منطقة الصقلاوية بالفلوجة، مشيرا إلى أن الثلاثة من المطلوبين للقضاء، وتوجد مذكرات قبض بحقهم وفق المادة 4 إرهاب.

وأشار الأمن العراقي في بيان له، إلى أن تم تفكيك خلية كانت تخطط لتنفيذ عمل إرهابي في محافظة الأنبار الواقعة غرب العراق، فيما نفذت في الوقت ذاته، غارة استهدفت وكرا للإرهابيين في محافظة صلاح الدين وسط العراق.

تفكيك خلية إرهابية

وأوضحت خلية الإعلام الأمني، أن الاستخبارات العسكرية هي التي فككت الخلية الإرهابية بعملية نوعية استباقية نفذت وفق معلومات دقيقة قدمتها شعبة المصادر بمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع؛ إذ أكدت الشعبة وجود شبكة إرهابية في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار تخطط لتنفيذ عملية إرهابية داخل القضاء.

تدمير وكرين إرهابيين بمحافظة صلاح الدين

من جهة أخرى، ذكرت خلية الإعلام الأمني في العراق، أن طائرات F-16 تابعة للقوات الجوية العراقية، نفذت ضربة استهدفت وكرا للإرهابيين شمال غرب منطقة مطيبيجة الواقعة بمحافظة صلاح الدين.

وأوضحت أن الضربة أسفرت عن تدمير وكرين إرهابيين بالكامل في المنطقة المستهدفة، مشيرة إلى أنه يربط بين الوكرين نفقا، وجدت بداخله أسلحة ومعدات ودراجة نارية ومولد كهرباء.

ولفتت إلى أن فرقة هندسية تولت تدمير المواد التي تم العثور عليها في النفق، الكائن بالمحافظة التي كان لتنظيم داعش الإرهابي، وجودا قويا فيها قبل انتصار قوات الأمن العراقية عليه.